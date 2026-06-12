“Domani danno ancora sole” è il nuovo videoclip tratto da “Lady Frisbee” di Toni Melillo

Dopo l’uscita di Lady Frisbee, il nuovo album prodotto artisticamente da Joe Barbieri per Microcosmo Dischi con la collaborazione di Sony Publishing, Toni Melillo pubblica il videoclip – con la regia di Giovanni Bedeschi – di Domani danno ancora sole, terza traccia del disco. Con questo nuovo videoclip Toni Melillo aggiunge un ulteriore tassello al racconto di Lady Frisbee, un album che attraversa jazz, soul, suggestioni west-coast e atmosfere brasiliane.

La canzone prende forma da un dolore profondo, quello lasciato da un amore finito, ma sceglie di trasformarlo in uno sguardo rivolto al futuro. “Un dolore intenso, pungente. Perché sai che se anche non è più al tuo fianco lei si ripresenterà sempre come tua ombra, come pensiero costante. Decisa a non lasciarti mai più. Eppure da qui è nata una canzone sorprendentemente felice, di speranza. Un invito bachariano al nuovo sole che verrà”, racconta Melillo.

A dare forma visiva a questo sentimento è il videoclip diretto da Giovanni Bedeschi che parte da uno script scritto dallo stesso Melillo per sviluppare un racconto simbolico e immediato, costruito attorno ad immagini evocative che, insieme alle gocce di pioggia sullo schermo, trascinano via anche l’inquietudine di quei momenti. Attraverso uno stile di ripresa pacato e contemplativo, il video accompagna lo spettatore dentro l’atmosfera sospesa del brano.

La regia sceglie infatti di mettere al centro le emozioni dell’artista, seguendo il respiro della composizione e valorizzandone la raffinata eleganza. La pioggia che continua a scendere incessante contribuisce a creare una dimensione quasi onirica: il segno di una tempesta che non è ancora del tutto passata ma che lascia già intravedere il sole annunciato dal titolo.

I richiami alla scrittura elegante di Burt Bacharach si intrecciano all’inconfondibile armonica cromatica di Giuseppe Milici, dando vita a una composizione luminosa e avvolgente che fa della speranza il proprio centro narrativo.

«Ma che importa se diluvia ormai

domani è previsto sole

ed io di certo non penserò a te»

Sono i versi che sintetizzano il cuore della canzone, ci trascina e ci fa riemergere da quel momento border line in cui il dolore non è ancora svanito, ma si intravede già il sole del giorno dopo.

Toni Melillo

Toni Melillo è un cantautore milanese trapiantato sul Lago Maggiore, dove la quiete delle acque ha plasmato il suo sguardo sul mondo e sulla musica. La sua cifra stilistica fonde jazz, soul, bossa nova e ballad acustiche in un suono morbido e personale, capace di muoversi con eleganza tra introspection e melodia. Dopo anni di attesa paziente — la stessa con cui osserva il lago dalla riva di Stresa — torna nel 2026 con “Lady Frisbee”, il suo terzo album, prodotto da Joe Barbieri per Microcosmo Dischi. Un disco di tredici tracce che parla d’amore, di cambiamento e di spiritualità, con la stessa eleganza di sempre.