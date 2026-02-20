DJ Snabba pubblica “Anima”, il nuovo album

C’è un momento, nella vita e nella musica, in cui tutto cambia direzione. Un evento improvviso, una perdita, una frattura interna che spalanca nuovi suoni. È proprio da questo punto di rottura che nasce “Anima” il nuovo album di Dj Snabba, progetto intenso e atteso, in uscita il 20 Febbraio, in concomitanza con l’inizio del Festival di Sanremo.

Un LP che non è solo una raccolta di brani, ma un viaggio dentro due anni di lavoro interrotti dalla scomparsa della madre dell’artista, un evento che ha generato un’esplosione di rabbia, tristezza e anche sollievo, trasformandosi in energia creativa e facendo emergere quella parte più oscura e sotterranea della sua identità sonora, legata alla cosiddetta musica underground sommersa.

All’interno del disco troviamo 9 tracce, di cui 8 completamente inedite: la nona è “The Lyric Down”, già pubblicata lo scorso giugno, inserita in scaletta per un motivo simbolico, perché nove è il numero perfetto, il cerchio che si chiude. L’album attraversa territori diversi, spaziando dall’elettronica più immersiva fino a momenti più vicini al mainstream, con l’obiettivo di lasciare spazio all’aspirazione artistica senza vincoli né pregiudizi. In questo percorso, Dj Snabba ringrazia “Frank” dell’Etichetta Red-Owl Records, che ha compreso il valore del progetto concedendogli campo aperto creativo.

Tra i brani più significativi spicca “Another Minute”, traccia focus dell’LP, costruita su un’idea semplice e universale: chi non ha mai desiderato un minuto in più nella propria vita? Un minuto per finire qualcosa, per vivere ancora un’occasione, per raggiungere un traguardo, per chiudere un ciclo. Il testo è essenziale e si muove tra ciò che è stato fatto e ciò che si sarebbe voluto fare, diventando un brano capace di denunciare nelle melodie la sensazione di tempo mancante Musicalmente, “Another Minute” si sviluppa come un’immersione nel suono senza confini: ritmo pulsante ma elegante, atmosfere dense e cinematografiche, elettronica che invita ad abbandonarsi a quello che sarebbe stato, perché Dj Snabba non cerca di seguire un genere, ma di raccontare uno stato d’animo.

Il momento artistico dell’artista è in forte crescita: il remix realizzato con Rosario Farò e Wendi Grandinetti (“Tu nun me bast majie”) è approdato a sorpresa nella compilation Hit Mania Dance 2026, mentre il videoclip di “HYPNOSIS”, omaggio dichiarato agli anni ’90 e all’estetica MTV, ha superato le 40.000 visualizzazioni su YouTube, portando anche a importanti interviste su Radio Torino International con Cosimo Alfano e su Radio Cecchetto, nel programma di Lily Waterful.

Dj Snabba sarà inoltre per il terzo anno consecutivo artista ufficiale di Casa Sanremo The Club, e da quest’anno anche Ambassador, confermando il suo ruolo sempre più centrale nel contesto sanremese. Il 26 febbraio sarà protagonista di un DJ set speciale per le strade del Festival, a bordo di un tir con megascreen posizionato tra il Casinò e l’Hotel Nazionale, nel cuore della settimana dell’Ariston, dove a turno DJ e artisti si alternano tra musica, dirette e interviste.

DJ Snabba, all’anagrafe Matteo Casella, è un DJ e produttore italiano nato e cresciuto a Borgaro Torinese. Attivo nella scena elettronica dagli anni ’80, trae ispirazione dalle atmosfere funky, afro e dance che hanno segnato la sua formazione artistica.

Il 2024 rappresenta un anno di forte espansione, con collaborazioni importanti e la prestigiosa chiusura del concerto di Gabry Ponte a Moncalvo.

Il 2025 segna una fase di consolidamento dedicata quasi interamente alla produzione in studio, con brani come “Khedduj”, “The Lyric Down” e “Hypnosis”. Il 2026 si apre con un nuovo traguardo: Dj Snabba diventa Ambassador di Casa Sanremo – The Club, confermando la sua crescita costante. E come ama dire lui stesso: “Il resto? Beh… seguitemi.”