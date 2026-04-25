DJ Lamberto: il pioniere della House italiana tra New York, Ibiza e il Cinema

Lamberto Mosca, in arte DJ Lamberto, è una figura di culto della scena clubbing internazionale. Disc jockey, produttore e remixer, la sua carriera affonda le radici nell’epoca d’oro della musica house e disco, partendo dalle strade di New York per arrivare alle console più prestigiose di Ibiza. Cugino del Premio Nobel Dario Fo, Lamberto ha saputo trasformare una raffinata sensibilità artistica in un linguaggio sonoro universale, capace di fondere il funk, il soul e la garage house in uno stile unico.

Dagli Stati Uniti all’Europa: una carriera leggendaria

Dopo una parentesi come attore e fotomodello, il trasferimento a New York segna la svolta: immerso nella vibrante nightlife della Grande Mela, Lamberto si forma sui mitici Technics SL-1200. Fondamentale per il suo percorso è il contatto con i padri fondatori della club culture americana, come Frankie Knuckles e Larry Levan, le cui influenze risuonano ancora oggi nei suoi set.

Tornato in Italia, DJ Lamberto diventa protagonista nei club che hanno fatto la storia: dal Vogue di Milano al Paradiso di Rimini, fino al Pacha di Riccione e alle lunghe stagioni nei top club di Ibiza.

Remix Iconici e Produzioni Globali

Come remixer, DJ Lamberto ha saputo reinterpretare i colossi del pop mondiale con un’identità club sofisticata. Tra le sue produzioni più acclamate: Michael Jackson – “Liberian Girl” (DJ Lamberto Extended Remix), un’elegante rilettura in chiave moderna; Pet Shop Boys – “New York City Boy” (DJ Lamberto Dance Mix), un tributo alle sue radici newyorkesi con influenze house; Madonna – “Give It 2 Me”, un remix energetico supportato nei principali festival internazionali.

2026: L’evoluzione Thriller-Horror

Il 2026 segna un’ulteriore evoluzione artistica. DJ Lamberto firma una serie di nuovi singoli concepiti come colonne sonore per film thriller-horror internazionali. I brani — Look, Night, Sun, Dream, Life, Beach — confermano la sua capacità di sperimentare con le atmosfere sonore, portando il suo groove elettronico in territori cinematografici carichi di tensione e mistero.