DJ Cirillo debutta come produttore con il singolo magnetico “Kamagnota”

Immagina di essere scalzo su una spiaggia al tramonto, con il cielo che sfuma nel viola e il tempo che rallenta. In sottofondo, un ritmo caldo e profondo ti prende al petto e ti guida il respiro. È questa la sensazione che dà Kamagnota, il nuovo singolo di DJ Cirillo, disponibile dal 25 luglio su tutte le piattaforme digitali.

Nato quasi per caso durante una sessione notturna, Kamagnota è il frutto di una necessità espressiva che arriva dopo trent’anni di esperienza maturata dietro la consolle. DJ Cirillo, storico DJ salentino, ha iniziato giovanissimo tra giradischi a trazione diretta e feste private, crescendo in simbiosi con la pista. Oggi, dopo decenni di club, eventi e notti di musica, ha scelto di mettersi di nuovo in gioco: si reinventa produttore a 45 anni, spinto dalla voglia di dare una forma nuova alla propria identità artistica. Un percorso che lo ha portato a frequentare un’accademia di produzione musicale e a immergersi in una ricerca del suono tutta personale, dove lo studio si intreccia alla passione.

Il risultato è un sound caldo, percussivo, profondamente afro-tribale, ma con una visione moderna e raffinata. Le sue produzioni – e Kamagnota in particolare – non inseguono i trend ma costruiscono atmosfere, generano movimento emotivo, raccontano senza parole.

Dal punto di vista musicale, il brano poggia su una base ritmica calda e avvolgente, con influenze tribali che richiamano terre lontane e culture antiche. Il groove è corposo ma non invadente, sostenuto da una cassa profonda e da percussioni che si muovono con grazia e precisione. Elemento distintivo è il sax, che compare in modo organico, dando respiro e morbidezza al tessuto ritmico, senza mai appesantire. Le pause, calibrate con intelligenza, contribuiscono a creare un’atmosfera magnetica e ipnotica, capace di coinvolgere senza mai forzare. È una traccia che funziona perfettamente sia nei momenti di transizione di un DJ set – ad esempio al tramonto o in apertura – sia in ascolti più introspettivi e personali.

Kamagnota non ha un significato preciso, e non vuole averlo: il suo titolo è evocativo e misterioso, scelto per il suono, per l’impatto, per la vibrazione che lascia addosso. Non racconta una storia con le parole, ma trasmette energia profonda e una tensione emotiva che si muove sotto la pelle. È una traccia pensata per chi balla con gli occhi chiusi.

In un momento storico in cui il mercato premia la velocità e la ripetizione, DJ Cirillo sceglie autenticità, qualità e ascolto profondo. Con Kamagnota, e con le produzioni su cui sta attualmente lavorando, riafferma un’idea di musica come esperienza viva e collettiva, capace di unire radici e visioni, gesto e intenzione.

I suoi DJ set, in parallelo, continuano a risuonare nelle radio locali, segno che la sua traiettoria – tra clubbing, produzioni e ricerca – è tutt’altro che finita. Anzi, è appena iniziata una nuova fase. E Kamagnota è il primo, intenso respiro di questo nuovo viaggio.

Chi è Dj Cirillo?

DJ Cirillo nasce nel cuore del Salento, terra di tradizioni musicali forti e radicate, che sin da subito ne influenzano la visione artistica. Inizia il suo percorso da giovanissimo, quando, ancora adolescente, si innamora dei giradischi e dell’energia delle feste private. È l’inizio di un lungo viaggio dietro la consolle, che lo porterà a collezionare oltre 30 anni di esperienza nei club, negli eventi e nelle radio locali.

Appassionato di sonorità afro-tribali, calde e percussive, Cirillo sviluppa uno stile personale che unisce groove avvolgenti e profondità emotiva, sempre con un forte rispetto per il ritmo e la pista da ballo. La sua musica è pensata per far muovere il corpo ma anche per evocare atmosfere, emozioni, connessioni.

Negli ultimi anni, spinto dal desiderio di dare una nuova forma alla sua identità musicale, ha intrapreso un percorso di formazione professionale in produzione musicale, affiancando all’esperienza pratica uno studio approfondito delle tecniche di arrangiamento e sound design. Da questa evoluzione nasce la sua seconda vita artistica: quella del producer.

Nel 2025 pubblica Kamagnota, il suo primo singolo ufficiale da produttore: un brano che condensa trent’anni di ascolti, ricerca e passione, e che segna l’inizio di un nuovo capitolo, più maturo e personale. Oggi DJ Cirillo è al lavoro su nuove produzioni che riflettono in pieno la sua visione: musica autentica, pulsante, fatta per essere ballata ma anche vissuta.

Segui Dj Cirillo si

Instagram

Facebook

▶️ YouTube

Spotify