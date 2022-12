DIVIETI è il nuovo singolo di Cronico con l’etichetta discografica italiana TRB rec di Andrea Tognassi – Music Publishing.

Un brano introspettivo, che racconta il viaggio interiore di Cronico alla ricerca del vero significato dell’amore; sempre senza perdere di vista la sua responsabilità, da cantautore, di affrontare ogni tema con estremo rispetto, evitando di cadere nella banalità, come ci racconta l’artista stesso:

“Ho scritto Divieti in un periodo in cui mi chiedevo insistentemente cosa voglia dire fare il cantautore ed in che modo, il mio essere tale, possa declinarsi al giorno d’oggi.

Molti ritengono il cantautorato in crisi, è vero, ma è realmente così? Personalmente ritengo di no.

Certo, il ruolo del cantautore e la sua immagine sono profondamente cambiati.Ma è proprio dal concetto stesso di crisi che dobbiamo ripartire. La crisi, infatti, non ha età: investe ciascuno di noi in qualsiasi tempo e spetta alla sensibilità artistica di chi vive d’arte coglierne il significato e, soprattutto, trovare un modo per sfuggirle.

Ecco, nelle mie crisi interiori e nella determinazione con cui le affronto io mi sento cantautore.



Nell’amore e nei mille nodi da sciogliere che porta con sé io scopro, ogni giorno, la bellezza di fare musica. Divieti è una soluzione originale a un conflitto che ho vissuto, è un mezzo sperimentale che ho creato per raccontare l’amore in tutte le sue contraddizioni. Con Divieti, insomma, ho infranto innumerevoli cliché, fra cui quello secondo il quale parlare d’amore sia sempre banale. Non è tanto di cosa parli, ma come lo fai.

Ecco, io spero che questa traccia possa guidare chi l’ascolta proprio come ha fatto con me, aiutare la gente a perdersi per ritrovarsi, che alla fine è un po’ il senso di tutto”.

DIVIETI, disponibile in tutti i migliori Digital Store, emoziona l’ascoltatore dalla prima nota.

Cronico, pseudonimo di Fabio Parrottino, è un cantautore italiano, cresciuto a Maranise, in provincia di Catanzaro. Inizia il suo percorso artistico nel 2001, con la partecipazione al Festival di Napoli, dove si classifica al secondo posto.

Nel 2016 conclude gli studi al “Politecnico Scientia et ars” di Vibo Valentia, laureandosi in canto moderno.

Nel 2018 pubblica il suo primo singolo “Tempesta” insieme al suo attuale produttore Stonhead, che attira l’attenzione del pubblico e della scena musicale indipendente.

Seguiranno numerose pubblicazioni che lo portano con il tempo ad ottenere sempre più rilievo nella scena indie italiana, fino alla pubblicazione di “Autostrada”, con cui Cronico verrà considerato sia dal pubblico e che dalla critica come il “Poeta Indie”. Il brano riscuote un grande successo raggiungendo i 200 mila streaming su Spotify in soli due mesi.

A seguito di questi successi nel 2022 Cronico firma un contratto discografico con l’etichetta discografica italiana TRB rec di Andrea Tognassi – Music Publishing e pubblica il suo nuovo singolo DIVIETI.

È l’amore il marchio di fabbrica di Cronico, che fa da padrone anche nel suo ultimo vibrante singolo DIVIETI.

Stile ed influenze musicali ricercati; personalità introversa e malinconica; emergente dell’indie pop italiano, Cronico tratta tematiche come amore, solitudine, alcolismo e depressione, usando spesso basi melodiche e articolate, in antitesi ai temi trattati.

Il suo non è un indie semplicemente triste, ma esprime calore; un’emozione profonda che colpisce l’ascoltatore e ne fa vibrare l’anima.