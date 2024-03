“Divertissement” è il nuovo album del violinista Francesco Del Prete

Francesco Del Prete – “Divertissement”, il nuovo album in uscita mercoledì 22 febbraio 2024 per la label Filibusta Records in tutti gli store digitali

Il nuovo album di Francesco Del Prete, “Divertissement”, in uscita per Filibusta Records (distr. digitale Believe, distr. fisica IRD) fuori venerdì 22 marzo 2024. Divertissement è un disco di undici composizioni originali, eterogeneo per ispirazione e argomenti affrontati – arte, letteratura, fumetti, danza, movimento e velocità, sentimenti, passato e nostalgia, attualità – e per generi musicali trattati ed espressi in una chiave molto personale dall’artista – swing, rock, prog, balcan, classico, pop – ma con l’intento di tracciare un percorso trasversale coerente e sincero allo scopo di indagare ed approfondire la mia poetica personale.

“Il titolo Divertissement – spiega Francesco Del Prete – ha per me un duplice riferimento: in musica classica indica generalmente un brano strumentale dal carattere scorrevole e leggero in voga nella seconda metà del sec. XVIII; al contempo, volutamente, allude anche al concetto di “divertimento”, dal latino di-vèrtere che vuol dire volgersi altrove, deviare in direzione opposta. Ed è esattamente quel che ho fatto io dopo l’uscita, poco più di un anno fa, del mio ultimo disco “Rohesia ViolinOrchestra” dedicato al connubio tra vino e violino: forte è stata l’esigenza di dirigere altrove il mio sguardo, la mia attenzione per tentare di allargare il mio spettro sonoro attraverso la ricerca di nuove soluzioni timbriche, nuove melodie, nuovi e più mirati arrangiamenti ed espedienti ritmico-percussivi, concretizzati ed eseguiti sempre e solo al violino secondo la procedura che porto avanti già da diversi anni, ViolinOrchestra, un’intera orchestra con un solo violino a cinque corde. E anche questa volta è stato un piacere ed un onore coinvolgere amiche ed amici musicisti eccezionali che coi propri strumenti e competenze hanno impreziosito le mie note: arpa, tromba, pianoforte, violoncello, sassofono, voce, sintetizzatori chiamati a confrontarsi con le mille voci ed espressioni del mio violino”

Francesco Del Prete: violini acustici/elettrici, viole (1,3,5,6,8), pianoforte (4), composizioni, arrangiamenti

Marco D’Agostinis: co-arrangiamenti ritmica, recording, mixing e mastering presso NoFakeRecords

Tracklist: A perdifiato / Donkey Shot / Lindy Hop nella nebbia / Coeur Manouche / Di lei / Allure / Rat-man / La Regina disadorna / Caffè shakerato / Brigitte / Rivers in reverse

Francesco Del Prete – bio: Laureato a pieni voti in violino classico e musica jazz rispettivamente nei conservatori di Lecce e Monopoli. Perfeziona la sua preparazione tecnico-artistica col M° Ilya Grubert, Paolo Di Sabatino, Roberto Ottaviano, Marco Di Battista, Didier Loockwood. Membro di Arakne Mediterranea, Nidi D’Arac, Manigold, Ensemble La Notte della Taranta (per cui collabora con Stewart Copeland, Dalla, De Gregori, Pelù, Teresa De Sio, Gianna Nannini, Mauro Pagani, Ares Tavolazzi, Battiato, Ambrogio Sparagna, Lindo Ferretti, Cristicchi) e fondatore di Demotika Orkestar, Tarantula Rubra, Respiro, Corpi D’Arco, con cui vince e si fa notare in manifestazioni e concorsi come: l’Artista Che Non C’era, Premio Lunezia, Biella Festival, Musica Controcorrente, Limatola Festival, Premio Civilia, Suoni&Rumori Festival, Cool Movement, Premio Carratta, Elba Jazz, Folkontest. Si esibisce in Giappone, Francia, Slovenia, Polonia, Germania, Grecia, Svizzera. Dischi editi: “Corpi d’Arco” (2009), “A forma di ali” (2015), “unPOPositivo” (2019), “Jungle Gum” (2021), “Cor Cordis” (2021), “Rohesia ViolinOrchestra” (2022) sfruttando al massimo potenzialità e risorse nascoste del suo violino a 5 corde utilizzato come lente interpretativa di tutto ciò che lo circonda, per rivelare la realtà che vive oltre la superficie delle cose. Il nuovo album esce con l’etichetta romana Filibusta Records.

Discografia

Corpi d’Arco (2009)

A forma di ali (2015) – progetto RESPIRO

unPOPositivo (2019) – progetto RESPIRO

Jungle Gum (2021) – progetto RESPIRO

Cor Cordis (2021)

Rohesia ViolinOrchestra (2022)

Donkey Shot (2023, singolo, Filibusta Records)

Lindy Hop nella nebbia (2024, singolo, Filibusta Records)

Coeur Manouche (2024, singolo, Filibusta Records)

Divertissement (2024, album, Filibusta Records)