Disponibile sulle piattaforme digitali di streaming “Sogno Americano”, il nuovo singolo di Torace

Sogno Americano nasce dall’ esigenza di liberarsi dal peso delle aspettative future, le stesse che probabilmente caratterizzano le generazioni più giovani e in molti casi ne ingrigiscono gli stimoli, i progetti e di conseguenza i risultati personali. Narra l’incapacità di adattarsi a un mondo più distorto, percepito dall’infanzia come semplice e sereno, ma in realtà illusorio e ingannevole. Il brano risulta quindi un invito a vivere meglio un presente sempre più oppresso da bisogni di certezze e programmi futuri che finiscono per annichilire l’individuo e la sua vera essenza.

Credits:

Testo e musica di Torace

Prodotto e arrangiato da Lorenzo Sebastiani

Batteria: Alex Reeves

Basso: Marco Dirani

Chitarre: Andrea Morelli

Piano e tastiere: Lorenzo Sebastiani

Registrato all’Ex Cantine Studio di Imola (Bologna), al SebaSound di Santarcangelo di Romagna (Rimini), al Reeves Studio di Londra.

Animazioni e montaggio video: David Picconi

Supporto Creazione Grafica e Collage: Viviana Scarinci

Distribuito da: Day Lite Records (https://www.daylite.it)

Biografia

David Picconi, in arte Torace, nasce a Roma nel 1994. Inizia il suo percorso musicale in giovane età approcciando al pianoforte ma soprattutto alla chitarra con cui inizia fin da subito a scrivere le sue prime cose. Durante gli anni del liceo forma un gruppo con il quale arrangia diversi brani sperimentando vari generi. Con loro entra nel circuito musicale alternativo salendo vari palchi della capitale e dintorni. Successivamente prosegue il suo percorso dedicandosi a linguaggi di scrittura differenti, tra cui la composizione di musiche per cortometraggi indipendenti e per una serie animata pubblicata su una piattaforma di streaming online.

Attualmente si sta dedicando alla produzione di brani che riportano in primo piano la sua vena cantautorale.

“Sogno Americano” è il nuovo singolo di Torace disponibile sulle piattaforme digitali di streaming da venerdì 15 maggio 2026.

Ascoltalo qui: https://daylitelab.lnk.to/SognoAmericano