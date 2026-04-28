Disponibile online “Baciami Comunque”, il nuovo singolo del progetto Scemodiguerra

“ Baciami Comunque ” è il secondo singolo ad anticipare “ Martian VooDoo ” il nuovo album del progetto Scemodiguerra in uscita il 22 maggio.

Dopo la pubblicazione di “Mastino”, che ha visto la collaborazione con Alessandro Alosi (ex voce de “Il Pan del Diavolo”) con “Baciami Comunque” i toni si spostano su una ballad primaverile, dove le urla lasciano il posto ai sussurri e le verità vengono sostituite dai dubbi. La chitarra acustica culla la storia di un uomo e di una donna che non si riconoscono, che si ritrovano di fronte uno all’altra soltanto perché il copione lo richiede ma che hanno perso, forse per sempre, la capacità di comprendersi. Il ritornello si svuota della componente testuale per lasciare spazio a una timida fisarmonica: sono rimaste poche parole da dirsi e quelle note che virano sull’accordo minore probabilmente ci raccontano il silenzio che le intervallano.

Scemodiguerra nasce tra le montagne della Valtellina nel 2022, dalla penna di Luca Peverelli. Trovato in Elia Mazzoletti un compagno di viaggio, i due pubblicano l’album “Isabella del Vento, il Santo Muratore, e tanto tempo per pensare”: un lavoro casalingo in cui folk e cantautorato si mescolano in un sound ironico e ruvido ma profondo e personale. Il duo inizia a esibirsi in piccoli contesti locali arrivando a suonare nei principali festival della zona come Rock n’Rodes e Morborock. Nel mentre, Scemodiguerra comincia ad immaginare nuove storie da raccontare. I ragazzi decidono di affidarsi all’orecchio e alle mani di Andrea Maglia (Manetti, Tre Allegri Ragazzi Morti) per la realizzazione del loro secondo disco, “Martian VooDoo”, in uscita nella primavera del 2026. “Mastino” è il primo singolo dell’album, pubblicato a marzo 2026 e che vede la collaborazione di Alosi, già cantante de Il Pan del Diavolo. Il secondo singolo “Baciami Comunque” uscirà il 28 Aprile 2026.

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