Dispnea – è uscito l’ep omonimo

“Come è indispensabile il respiro, così per noi lo è suonare”

Da questa considerazione nasce il progetto Dispnea, i cui fautori sono Mauro Maniscalco, Leonardo Vetrano e Valerio Gambino, già membri dei dasES, che a causa delle restrizioni da Covid-19, si vedono costretti ad interrompere l’attività con la band principale e creare, un progetto parallelo, che gli permetta di continuare a fare musica. Il sound sviluppato è molto minimale, nessuna chitarra elettrica, solo synth, basso e batteria, anche la voce molto minimale, a sostegno della musica, con testi sia in italiano, che inglese. In fase di registrazione al gruppo fa da supporto anche Francesco Less, che oltre a a registrare i brani presso il suo studio RoadHouse 11 di Cianciana, aggiunge il suo tocco e la sua competenza artistica. Quello che ne esce fuori è un insieme tra Post Punk, New Wave a tratti dilatata fino ad arrivare al Post Rock.

Presentazione di “Dispnea EP”:

Dispnea potrebbe essere “facilmente” etichettato con un album di brani inediti dei CCCP, suonati da una band Post Rock, con al posto della chitarra dei synth di matrice New Wave.

L’Ep si compone di 4 tracce, tre cantate in Inglese ed una in Italiano, i testi minimali, trattano argomenti di attualità: “I Can’t breath”, un urlo disperato che riecheggia, dopo un elenco di uomini morti a causa della polizia americana; “Survive”, è lo stato d’animo di chi sta attraversando una pandemia in prima persona ed ogni giorno si trova immerso nel dolore e nella disperazione; “Arturo”, non è una persona è il cattivo di turno, il “nemico”, il dolore, la paura, che tutti almeno una volta nella vita abbiamo affrontato e volevamo mandare a quel paese; “Little Mind”, purtroppo è la faccia della società, di chi si rifugia nelle illusioni dei social e non apre gli occhi cercando la verità.

Link streaming su Spotify:

https://open.spotify.com/album/3ezLoqRIljSYcjSJXxLSdF

Release date: 08 Dicembre 2021

Genere: Elettronica, Post Rock, Post Punk, New Wave

Label: Auto-produzione

Track list:

1. I can’t breathe

2. Survive

3. Arturo

4. Little Mind

web links:

Instagram: https://www.instagram.com/dispneaofficial

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC0kAJsOAQ23AbceYfBw9pyw

Bandcamp: dispneaofficial.bandcamp.com

Contatti: dispneaofficial@gmail.com