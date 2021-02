Disco d’esordio per i Friday Breath, quando il rock è resiliente

In tempi di pandemia la musica è stata quasi del tutto dimenticata e relegata agli ultimi posti nel gradiente di interesse di una società in crisi morale e materiale. Inutile ribadire quanto, tra i vari generi musicali, il rock sia senza dubbio tra i fanalini di coda di un movimento in estrema difficoltà.

Per questo, alla luce del degradante scenario congiunturale, la scelta di band giovani che non si arrendono e continuano a lavorare per crescere ed emergere, è un segnale che non deve lasciare indifferenti. I Friday Breath impersonano alla perfezione il profilo di chi è partito dal basso, dalla periferia più remota, per iniziare un grande viaggio fatto di passione ed emozioni, nonostante tutte le difficoltà. Il disco d’esordio della band, tra rock classico ed influenze eterogenee dal funk all’alternative, uscirà il prossimo 2 aprile per Volcano Records & Promotion ed oggi l’etichetta discografica rende note tracklist e copertina di una band tutta da scoprire nelle prossime settimane.

Running Dogs John Doe Escaping From A Nightmare Don’t Fall In Climbing Pretty Emo Girl Maybe I’ll Forget One More IPA Better Waiting The Waves My Only Jack Turtle Ritual

Per maggiori informazioni

