Dipinto fra paesaggi sonori elettronici ed acustici, YOUR SMELL WAS THE DRUG, il singolo d’esordio degli HOLLOW ECHOES

Prodotto fra gli studi di Altrementi Sound ad Acquaviva delle Fonti e il Death Star Studio di Marco Fischetti (produttore fra gli altri e musicista di Gulliver/Giò Sada) a Cassano Murge, l’8 aprile 2022 esce in tutti gli store digitali il primo singolo della band rock sperimentale barese Hollow Echoes dal titolo “Your Smell Was The Drug“.

Percussioni elettroniche da lontano, voci sussurrate, frustrazione, catarsi.

Questi gli ingredienti iniziali del brano, scritto di getto ed ispirato ad un’esperienza che affonda le sue radici negli odori e nei profumi, a tutti gli effetti visti come una “droga”.

Storie personali si fondono in una spirale sonora dove trovare una parola che riesca a descrivere la musica del quintetto è compito arduo.

“Con questo pezzo voglio dare un taglio ad un periodo, che per me è stato importante. Non ci aspettavamo di usarlo come singolo, ma quando abbiamo sentito cosa avevamo fatto non abbiamo avuto più dubbi.”

ASCOLTA YOUR SMELL WAS THE DRUG

https://songwhip.com/hollowechoes/your-smell-was-the-drug-radio-edit

Biografia: Gli Hollow Echoes fanno la loro comparsa in questo piano astrale senza una ragione ben precisa: un po’ come l’evoluzione. Un po’ frutto del caso, un po’ adattamento di caratteri nelle specie.

Creati per assolvere una funzione terapeutica nella mente del chitarrista e polistrumentista Walter A. Lanotte, gli echi divengono reali dopo l’estate del 2021, dopo aver coinvolto la cantautrice Martina Farinola, il batterista Luigi Pascuccio, il tastierista e polistrumentista Francesco Stefanelli ed il bassista e chitarrista Francesco Schiavone.

Gli echi non hanno confini, quindi si propagano indisturbati fra chitarre moderne ed estetiche post-grunge, fra tastiere che dipingono paesaggi sonori lontani e linee di basso nevrotiche, fra voci urlate e flebili sussurri. Non sono (solo) rock, pop, elettronica, o funk. E a loro va benissimo così.

A novembre la formazione debutta nel suo primo concerto, in piazza Zirioni ad Acquaviva delle Fonti, ricevendo feedback molto positivi sulla loro proposta musicale.

All’inizio del 2022 la band si addentra in studio di registrazione per il suo debutto discografico: l’EP autointitolato “Hollow Echoes”, anticipato dal loro primo singolo.

La copertina è stata realizzata da Luana F. Belsito, conosciuta come wallypain su instagram, talentuosa graphic designer autrice di fumetti con oltre 11k follower, mentre il logo dall’altrettanto talentuosa Jasmine F. Mascoli.

CONTATTI

Youtube – https://www.youtube.com/channel/UCkb4jAb5l3pp1rbtmOQSRhA

Instagram – https://www.instagram.com/hollow_echoes/

Facebook – https://www.facebook.com/hollowechoesband

Bandcamp – https://hollowechoes.bandcamp.com/