DIODATO è il primo artista confermato della X edizione del festival “Un’Estate da BelvedeRE” il 20 luglio a Caserta

DIODATO

DOMENICA 20 LUGLIO 2025

BELVEDERE DI SAN LEUCIO – CASERTA

UN’ESTATE DA BELVEDERE – X edizione

Diodato è il primo artista confermato della decima edizione di “Un’Estate da BelvedeRE”. Il cantautore si esibirà il 20 luglio al Belvedere di San Leucio, a Caserta, al festival prodotto e organizzato da Lwr S.r.l. di Massimo Vecchione, con la supervisione artistica di Vincenzo Berti e Gianluca Bonanno per Ventidieci e il patrocinio del Comune di Caserta.

Dopo il successo del primo tour teatrale di Diodato tutto sold out, il vincitore del Festival di Sanremo 2020 sarà protagonista di tredici appuntamenti live – prodotti e organizzati da Magellano Concerti – nei principali festival durante il corso della prossima estate, che faranno tappa anche in Campania per un unico esclusivo evento live. I biglietti per assistere al concerto saranno disponibili a partire da venerdì 29 novembre alle ore 14 su Ticketone e Go2 e nei punti vendita autorizzati.

Di recente, Diodato ha pubblicato il brano “Un Atto Di Rivoluzione” (Carosello Records), con cui si interroga sul senso e l’incisività della propria azione di essere umano pensante, pacifico sì ma anche dissidente, e di artista che negli anni ha sempre posto l’emozione umana, l’empatia, il sogno, l’utopia e la poesia del reale al centro della propria produzione musicale. Il brano è accompagnato dal videoclip realizzato in stop motion, interamente utilizzando la tecnica pittorica dell’inchiostro di china su lastra di vetro retroilluminata, a cura dell’artista Cosbru.

Il 6 novembre, invece, è uscito per Carosello Records il 45 giri di “La mia terra”, brano scritto per la colonna sonora di “Palazzina LAF” – esordio alla regia di Michele Riondino – con cui il cantautore nel 2024 ha vinto il David di Donatello, il Nastro d’Argento, il Ciak d’Oro, la Targa Tenco e il Premio Amnesty International Italia. Sul lato B del 45 giri il cantautore ha inciso la leggenda della fondazione di Taranto, dando voce a chi ha sentito quel racconto per tanti anni trasformarsi di bocca in bocca. Lo speciale 45 è disponibile al seguente link: https://bio.to/lamiaterra

PER INFORMAZIONI E CONTATTI

www.unestatedabelvedere.it