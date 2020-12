DINO RUBINO

Time of silence

Tuk Music

2020



Un’ode alla melodia, un inno alla sensibilità comunicativa, alla ricchezza interiore, alla purezza d’animo, alla grazia interpretativa.è la nuova opera discografica firmata dal talentuoso pianista, trombettista e flicornista(in questo disco al piano, eccezion fatta per Settembre, brano che lo vede impegnato al flicorno), coadiuvato da tre stelle del jazz nazionale come(sax tenore),(contrabbasso) ed(batteria). Dieci i brani originali contenuti nel CD, tutti frutto dell’ispirata vena compositiva di Rubino. Il mood di Maybe Today è distensivo, rasserenante. L’eloquio di Dino Rubino è riscaldante, pregno di intercalari bluesy. Cisi dà vita a un discorso improvvisativo maliardo, timbricamente policromo, di grande impatto, sostenuto dal chirurgico ed efficace costrutto ritmico architettato dalla coppia Dalla Porta-Zirilli. In Just Blue il climax è crepuscolare, struggente. Qui Paolino Dalla Porta partorisce un solo denso di tenera cantabilità, abbacinante lirismo e soave senso melodico. Il tema di So Far so Close è dall’alto contenuto emozionale, colmo di pathos. Dino Rubino si esprime con sobrietà, naturalezza, ponderando ogni singola nota con acume e saviezza. L’elocuzione di Emanuele Cisi è giottesca, adornata da una classe cristallina e da un suono caldo, apollineo, vellutato, fortemente pervasivo. “Time of silence” è un manifesto intimistico, una fotografia introspettiva, un racconto profondo, una genuina e generosa traduzione in note della propria umanità, una carezza sul cuore, che profuma di benevolenza, poeticità e amore.

Genere: Contemporary Jazz

Musicisti:

Emanuele Cisi, tenor sax

Dino Rubino, piano, flugelhorn on Settembre

Paolino Dalla Porta, double bass

Enzo Zirilli, drums

Tracklist:

01. Maybe Today

02. Claire

03. Just Blue

04. So Far so Close

05. Karol

06. Owl in the Moon

07. The tree of Life

08. Willow Weep

09. Loving You

10. Settembre

Link:

Dino Rubino

