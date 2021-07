DIEGUITO TANGO – TANGOMUNDIAL (35 AÑOS DE MEXICO 86’)

Il cantautore argentino-napoletano Diego Moreno ricorda i 35 anni dalla conquista della Coppa del Mondo di Calcio da parte della Nazionale Argentina, capitanata da Diego Armando Maradona, avvenuta il 29 giugno 1986 in occasione di Mexico ’86 con la versione in lingua spagnola del brano “Dieguito Tango”.

Dopo aver rilanciato, poco più di un mese fa, il brano “Dieguito Tango” in lingua napoletana, scritto dal Maestro Fausto Cigliano in occasione del primo Scudetto vinto dal Calcio Napoli nel 1987, il cantautore argentino-napoletano Diego Moreno omaggia il 35° anno dalla conquista della Coppa del Mondo di Calcio da parte della Nazionale Argentina, capitanata ancora una volta dal “Pibe De Oro” Diego Armando Maradona, con la versione in lingua spagnola di “Dieguito Tango”.

Nell’anno della tragica scomparsa di Diego Armando Maradona l’artista Diego Moreno intende così rendere merito all’essenza unica ed irripetibile del gioco del campione soprannominato “el D10S de la pelota” che, con la squadra del Napoli e con la sua Nazionale Argentina, era riuscito a scrivere parte della storia del calcio mondiale.

“Dieguito Tango” si inquadra nel repertorio di Moreno all’interno del progetto “TangoScugnizzo” (Premio Masaniello 2014 e Premio Nicolardi 2020) ideato da Diego e costantemente rinnovato da più di 10 anni.

E’ notizia freschissima che a Diego Moreno sarà conferito nei prossimi giorni il “Premio Internazionale Città di Napoli”.

Diego Moreno – TangoMundial –

accompagnato dai ballerini:

Lola Gutierrez Rey & Emmanuel Marin

Paola Cabrera & Rogelio Bravo

Mimma Mercurio & Mariano Navone

Daniela Moretto & Donato Cuocolo

Victoria Arenillas & Eduardo Moyano

Fortuna Del Prete & Fernando Cabrera

«Un sincero Agradecimiento a todos los Amigos bailarines… a FerTango por haber editado el video, a los Amigos que ayudaron a los bailarines a realizar los videos [… en especial a Giada Cabrera & Loretta Moretto] y a todos aquellos que de una forma u otra colaboraron en la realización del Video, que simplemente quiere ser un Sincero Homenaje a la Selección Argentina de 1986 y a su Capitán Diego Armando Maradona … el D10S de la Pelota!» Diego Lemmi Moreno

(«Un sincero ringraziamento tutti gli amici ballerini… a FerTango per aver editato il video, agli amici che hanno aiutato i ballerini a realizzare i video [… in particolare a Giada Cabrera & Loretta Moretto] e a tutti quelli che, in una forma o nell’altra, hanno collaborato nella realizzazione del video che, semplicemente, vuole essere un sincero omaggio al Campionato vinto dall’Argentina nel 1986 e al suo Capitano Diego Armando Maradona … “el D10S de la Pelota!”» Diego Lemmi Moreno)