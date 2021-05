DIEGUITO TANGO – Dedicato a DIEGO ARMANDO MARADONA il nuovo singolo di DIEGO MORENO

Diego Moreno Project

presenta

DIEGUITO TANGO

(di Fausto Cigliano)

Era il 10 Maggio del 1987 quando la Società Sportiva Calcio Napoli vinceva il suo primo scudetto esaltando l’intera città di Napoli. La squadra era capitanata dal “Pibe De Oro,” il campione argentino Diego Armando Maradona.

In quei giorni il calciatore argentino, anche lui divenuto “napoletano” nell’anima, si trasformò in un’icona indiscussa del calcio e fu celebrato da un’altra icona, questa volta della Canzone Napoletana, il Maestro Fausto Cigliano, che per lui scrisse “Dieguito Tango”, cogliendo perfettamente l’essenza del gioco unico ed irripetibile del “D10S de la pelota” che, con la squadra del Napoli e con la sua Nazionale Argentina, era riuscito a scrivere parte della storia del calcio mondiale.

Il 10 Maggio del 2021, in omaggio alla recente scomparsa del grande campione e a trentaquattro anni da quello storico avvenimento, a fare da “trait d’union” tra l’argentino Maradona e il napoletano Cigliano, non poteva che essere il cantautore argentino ma per metà “napoletano” Diego Moreno.

Oltre ad interpretare la canzone nella sua versione originale in lingua napoletana, Moreno lancerà una versione col testo in lingua spagnola, che – com’è sempre avvenuto per tutta la sua produzione musicale – sarà indirizzata al mercato argentino e ispano parlante.

“Dieguito Tango” si va a sommare al repertorio di Moreno prendendo di diritto un posto importante all’interno del progetto “TangoScugnizzo” [Premio Masaniello 2014 e Premio Nicolardi 2020] ideato da Diego e portato sulla scena da più di 10 anni con ottimi riscontri.

La produzione è stata curata dallo stesso Diego, tra l’Argentina e l’Italia, avvalendosi di un eccellente organico tutto “argento”, sotto la direzione musicale del Maestro Juan Pablo Gez Carballo, componente del “Quinteto Triunfal”, formazione argentina che porta sulla scena fondamentalmente il repertorio di Astor Piazzolla.

La napoletanità di Diego Moreno viene da lontano; dagli anni in cui, giovanissimo, lasciava l’Argentina per trasferirsi a Napoli, dove via via imparava dai cantanti e dagli autori classici della canzone napoletana e dai più grandi della canzone italiana, anche non “strettamente” napoletani, ma che della “napoletanità” avevano fatto una componente consistente della propria produzione artistica, come Domenico Modugno, e Fred Bongusto. Con quest’ultimo, in particolare, Diego ha collaborato per oltre 15 anni e ad ambedue ha dedicato due splendidi dischi e diversi spettacoli di successo.

La carta vincente di Moreno è stata quella di saper formare una identità espressiva propria, fortemente apprezzata dai suoi affezionati fans, sia dello stivale che d’oltreoceano, ricercando e coniugando, con gusto e sobrietà, i retaggi di cultura mediterranea con la passionalità del tango, da tempo immemorabile integrata nella musica napoletana.

Il progetto “Dieguito Tango”, in questa nuova veste di “TangoScugnizzo” è stato molto gradito dal Maestro Fausto Cigliano che ha espresso parole di soddisfazione nei confronti della produzione di Diego Moreno, ricordando anche con un po’ di nostalgia quegli anni gloriosi del calcio napoletano.

Dal 10 maggio 2021 su tutte le piattaforme digitali “Dieguito Tango”, il nuovo singolo di Diego Moreno un vero e proprio TangoScugnizzo!

