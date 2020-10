Diego Moreno – Singoli

Dal prossimo 23 ottobre, in digital download, su tutte le piattaforme digitali e in pre-save su Spotify, è in uscita Singoli, il nuovo album di Diego Moreno, una raccolta che offre un ampio repertorio di generi musicali, capace quindi di accontentare i gusti variegati di un pubblico sempre più vasto.

La pubblicazione di questo lavoro è stata anticipato dall’uscita, cadenzata nel tempo, di diversi “singoli”, appunto, che ci avevano già anticipato lo spirito della raccolta.

Eravamo ai primi di aprile, quindi in pieno lockdown e pienamente depressi dalla pandemia, quando il nostro spirito e il nostro sentimento patriottico furono scossi dalla presentazione, in concomitanza con l’uscita della nuova stagione del sequel “La Casa de Papel”, di Bella Chao, una versione molto originale della nostra Bella Ciao finemente rivestita di sonorità sudamericane, con uso ampio dell’ukulele e del charango, strumento tipico andino, che oggi troviamo presenti qua e la in tutto il disco. Già, perché Diego Moreno, ormai italiano al “51%” e “napoletano d.o.c.”, non dimentica le sue origini argentine, in quel di Mar del Plata, sempre ben presenti e integrate nella sua produzione musicale. Il brano Bella Chao è presente in questo disco in due versioni, istantanee del divenire nel tempo dei diversi arrangiamenti.

Dopo meno di due mesi Moreno ci anticipò Bella che Incanta, un altro omaggio all’Italia e alle sue bellezze, prima fra tutte il “bel canto”, approccio a cui non era comunque nuovo, avendo già nel 2019 girato l’Italia con un tour in cui interpretava in veste di baritono i ruoli di Porteño Gorriòn con sueño, Ladròn Antiguo Mayor e El Payador nell’opera di Astor Piazzolla Maria De Buenos Aires insieme a Michele Placido.



A fine giugno è uscito, accompagnato, ancora una volta, da un bel video che illustrava lo spirito luminoso del brano, assolato e spensierato, Sogno Sofia su Divano, che è stata per tutta l’estate una simpaticissima “colonna sonora” per le giornate al mare.

Tra i brani ancora inediti colpisce particolarmente Piove, dalle spiccate intenzioni melodiche che ricordano molto quelle tanto amate dal compianto amico Fred Bongusto, di cui Moreno è stato per anni collaboratore.

Oggi tutti questi brani e molti altri, caratterizzati da sonorità pop, reggae, classiche, patriottiche, melodiche, andine – e chi più ne ha più ne metta – costituiscono Singoli, il riassunto delle mille sfaccettature artistiche di Diego Moreno, un artista che non manca mai di stupirci confrontandosi con esperienze sempre nuove e sorprendenti. Cosi come numerose e variegate sono state le formazioni di artisti che hanno accompagnato questo progetto, attentamente selezionati e avvicinati per interpretare al meglio lo spirito delle composizioni e degli arrangiamenti.

Tracklist & Musicisti: