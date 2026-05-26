Diego Cassettari denuncia l’orrore della guerra in “Bambola di pezza”

Ci sono guerre che non si raccontano con le bombe, ma con il silenzio che lasciano dietro. “Bambola di pezza” nasce proprio lì: nello sguardo dei bambini che non capiscono perché il mondo, all’improvviso, smetta di essere un posto sicuro.

Nel suo nuovo brano, Diego Cassettari sceglie di mettersi all’altezza degli occhi dei più piccoli, osservando la tragedia umana della guerra da una prospettiva fragile, disarmata e autentica. La bambola di pezza diventa così il simbolo di ciò che resta: un gioco consumato che richiama l’immagine di un’infanzia spezzata, falciata troppo presto.

Il testo non descrive l’orrore in modo diretto, ma lo lascia emergere con una forza cruda e inevitabile. I bambini non conoscono le ragioni dei conflitti, ma ne subiscono le conseguenze più profonde: la perdita della casa, degli affetti, della spensieratezza e, troppo spesso, della stessa vita. Cassettari affronta questo tema con parole decise e potenti, che non lasciano molto spazio all’interpretazione.

Anche la musica accompagna con intensità questo racconto doloroso. Il brano si muove su un pop-rock essenziale, dal gusto senza tempo, dove ogni suono sembra rispettare la fragilità e la drammaticità del tema trattato. Nulla appare eccessivo o forzato: tutto viene cantato con forza e consapevolezza, trasformandosi in una critica liberatoria e profondamente giudicante verso l’assurdità della guerra.

“Bambola di pezza” è anche un progetto che guarda oltre la musica. L’iniziativa sostiene infatti il Fondo Emergenze di Save the Children Italia, con l’obiettivo di aiutare concretamente i bambini che vivono ogni giorno le conseguenze dei conflitti armati e delle crisi umanitarie.

Con questo brano, Diego Cassettari firma una canzone necessaria. Un racconto che non cerca facili consolazioni, ma invita all’ascolto, alla responsabilità e al desiderio — forse utopico, ma profondamente umano — di un mondo in cui tutti i bambini abbiano il diritto di vivere serenamente.

“Perché finché esisteranno bambini costretti a crescere sotto le bombe, anche una semplice bambola di pezza continuerà a raccontare una verità che non possiamo ignorare.”