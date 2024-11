DI NOTTE: fuori da venerdì 25 ottobre il debut album

Disponibile da venerdì 25 ottobre su tutte le piattaforme digitali DI NOTTE, il debut album del duo post punk bolognese, formato da Luca Malatesta e Domenico Aloi, anticipato dai singoli Casiraghi e At Night, per MiaCameretta Records/Goodfellas, in distribuzione Believe.

Amore, calcio, avventure personali, viaggi, incontri: l’album è il primo manifesto in inglese della band, che vuole gridare al mondo uno spaccato di vita vera. Pathos, malinconia, rabbia, dolcezza suonati con un intento da nuovi poètes maudits. La voce calda e l’animo ribelle del duo restituiscono con forza la frenesia del momento tra chitarre abrasive, bassi prominenti e percussioni incisive.

“DI NOTTE è un esperimento post punk formatosi sotto un centinaio di lune. In cento sere è infatti nata la tracklist di questo EP, urlato urgentemente dietro riff che tagliano come rasoi, sopra una drum machine che batte un tempo impulsivo.”

CREDITI

Testi di: Domenico Aloi

Composto da: Luca Malatesta

Label: Mia Cameretta Records

Distribuizione: GoodFellas / Believe

Registrato, missato e masterizzato da Filippo Strang presso VDSS Recording Studio

BIO

Di Notte è un duo post punk di Bologna, composto da Luca Malatesta (The Doormen, Johnny Mala) e Domenico Aloi. Chitarre abrasive, voci calde e reverberate si fondono con drum machine liquide per un sound diretto e senza fronzoli. Di Notte è il loro debut album omonimo, in uscita il 25 ottobre 2024 (MiaCameretta Records/Goodfellas)

“I send you a whisper, floating kiss from afar

This is Di Notte but I’m missing a star”

www.instagram.com/dinottesound