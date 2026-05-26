Dettagli sonori e costruzione degli spazi: l’ascolto di “Rosso Vivo” dei Tepura

Uno degli aspetti più evidenti di “Rosso Vivo” è la cura nella gestione degli spazi sonori. I Tepura costruiscono un disco che respira, evitando sovraccarichi e lasciando che ogni elemento trovi il proprio posto all’interno del mix. L’approccio è misurato, quasi minimale in alcuni passaggi, ma sempre coerente con l’identità del progetto. “Lunghi Passi” introduce una variazione interessante, portando una luce diversa all’interno del disco e alleggerendo la tensione accumulata nei brani precedenti. Anche “Ci sei, chi sei” lavora su contrasti interni, alternando momenti di quiete a passaggi più intensi. Dal punto di vista compositivo, il disco non cerca soluzioni complesse ma punta su una continuità che accompagna l’ascoltatore senza distrarlo. Questo approccio può risultare molto efficace, soprattutto per chi cerca un ascolto immersivo. In alcuni momenti, tuttavia, si avverte la mancanza di un picco, di un elemento che rompa davvero l’equilibrio. Nonostante questo, il disco mantiene una propria identità e riesce a distinguersi per coerenza e attenzione ai dettagli. È un lavoro che si apprezza soprattutto nel tempo, più che nell’immediatezza.