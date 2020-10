Detevilus Project – è uscito l’album di debutto “Reborn”

Il Detevilus Project nasce nel 2010 in provincia di Varese, da un’idea di Matteo Venegoni, ex chitarrista dei Nekrosun. Convinto per la strada dell’autoproduzione, il progetto prende vita solo nel febbraio 2019, una volta allestito un piccolo studio di registrazione in casa.

Rifacendosi soprattutto al Death Metal, al Progressive Metal e al Djent, lo stile del Detevilus Project prende elementi da ognuno di essi, fondendoli insieme.

Presentazione di “Reborn”:

Registrato durante la primavera/estate 2020, con un singolo uscito a Luglio, “Reborn” è il primo capitolo del viaggio del Detevilus Project.

L’album, composto da 13 canzoni, è la summa di tutte le esperienze e sperimentazioni provate da Matteo in 10 anni di vita del suo progetto.

Si possono infatti sentire le sonorità più tipiche del Death Metal, unite a intrecci tendenti al Prog, spunti Djent, sempre con un occhio di riguardo alla melodia. Accordature basse (chitarre a 7 e 8 corde), screams e growls, rafforzati talvolta da un cantato più “clean”.

I temi trattati sono diversi, si va dalla depressione, al ritrovare la propria identità, resilienza, amore e passioni, Madre Natura.

“Reborn” è un punto di arrivo, ma non di fermata, il viaggio del Detevilus Project riprenderà a breve.

Spotify: https://open.spotify.com/album/0IOubjURsHlGwNQThtLiYQ

YouTube: https://www.youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_m5IHx2zxjQ24eNU2xRlB91YNGe6cX-oFM

BandCamp: https://detevilusproject.bandcamp.com/album/reborn

SoundCloud: https://soundcloud.com/detevilusproject/sets/detevilus-project-reborn

Amazon: https://www.amazon.it/Reborn-Detevilus-Project/dp/B08JM94KZR

Apple Music: https://music.apple.com/it/album/reborn/1532724233

Tracklist:

The Mirrorn Within

Origins

Reborn

Dark Vibes

Warrior

Mus

Delirium

Carve The Flesh

Only One

Stream Of Consciousness

Altered State

Cradle

Forgive Us

Credits:

Musica e testi: Matteo Venegoni

Prodotto da: Matteo Venegoni

Mix & Master: Matteo Venegoni

Artwork: Matteo Venegoni

https://www.instagram.com/stengraffiti/

https://www.instagram.com/luke_docwork/

Line up:

Matteo Venegoni

Genere:

Progressive Metal/Death Metal/Djent

Web links:

Facebook: https://www.facebook.com/detevilusproject/

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC09UnXe4qL_Xzq7aouRJo2A

Instagram: https://www.instagram.com/detevilusproject/

Spotify: https://open.spotify.com/artist/3mjhD9zuIeAQsGne3Io6Wj

BandCamp: https://detevilusproject.bandcamp.com/

Apple Music: https://music.apple.com/it/artist/detevilus-project/1453487759