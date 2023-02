Esce il 28 febbraio “Destroyed”, nuovo singolo dei Royal Division. Il brano della band alternative rock parla di resistenza interiore, del fatto di non arrendersi e di lottare contro le avversità che la vita spesso ci propone. Il ritornello infatti dice: “I don’t wanna be destroyed, Io non voglio essere distrutto!” “E’ anche un invito a non sprecare il tempo e a focalizzarsi sulle cose che si reputano importanti e che ci permettono di essere noi stessi, senza lasciarci influenzare negativamente”, aggiunge la band bergamasca.

I Royal Division hanno un background musicale eterogeneo, anche se un’impronta indie – alt rock è ben percepibile. Alcuni dei gruppi d’ispirazione sono: Pixies, Kasabian, Editors, Black Rebel Motorcycle Club, Blur, Tame Impala, ecc.

Nato dalle ceneri di una precedente band con la quale era stato registrato un EP ben accolto dalla critica e che li aveva portati a suonare in numerosi locali e feste del nord Italia, nel dicembre del 2021 i Royal Division pubblicano “Yellow Fever EP”, contenente quattro brani disponibili su tutte le piattaforme digitali.

Oltre al già citato indie rock, brit pop ed elettronica new wave sono alcuni degli ingredienti che compongono le canzoni dei Royal Division, cantate interamente in inglese. Riff graffianti e melodie accattivanti, unite in perfetta armonia con le voci sono il tratto distintivo di questa band.

Link video: https://www.youtube.com/watch?v=FBnUTh6v_m4

Link Spotify: https://open.spotify.com/album/0jk2tQqoK3MzKtgSo7lAHL

https://www.facebook.com/royaldivisionband

https://www.instagram.com/royaldivisionband/

https://www.youtube.com/@royaldivisionband

https://open.spotify.com/artist/2CUbJXqJHhO3PfRMnIEzBT