Desiderando, il Nuovo singolo di AleX Writer

FUORI DAL 17 DICEMBRE 2021 NEGLI STORE DIGITALI, IN RADIO E SU YOUTUBE

Dopo la pubblicazione dei precedenti Tinder is the night e The bar, vede ora la luce, da parte dell’autore milanese, un brano completamente in italiano.

Si tratta di una canzone che il pubblico più smaliziato potrebbe avere già notato nell’edizione 2018 di StraFactor, la fortunata trasmissione di Sky che affiancava l’edizione italiana di X Factor, proponendosi come la sua interfaccia goliardica e alternativa.

Interpretato dalla performer italo-cinese Tian Harding, il brano, scritto originariamente in italiano e inglese, è arrivato a un passo dalla vittoria finale, raccogliendo vari commenti positivi, tra i quali anche quelli dei giurati Pupo ed Elio.

In realtà la release digitale di DESIDERANDO può essere considerata a pieno titolo come la “terza vita” del brano, che aveva già visto la sua prima esecuzione durante il Festival di SanNolo nella primavera del 2018, arrivando alla serata finale interpretata dall’ottima Silversnake e girando per vari Gay Pride nell’estate dello stesso anno.

Questa terza versione del pezzo è stata resa da Angela Castellani, e si differenzia dalle precedenti per l’utilizzo esclusivo della lingua italiana e per un arrangiamento che spinge molto di più in chiave rock, per sottolineare il messaggio provocatorio del brano.

DESIDERANDO, il cui relativo videoclip è ad opera del regista Kutayden, è infatti un festoso invito, effettuato tramite le intime confessioni della protagonista, a lasciarsi andare alle nostre pulsioni più profonde, senza badare a differenze di genere o limitazioni di numero.

Per questa tematica così universale e liberatoria il brano ha incontrato fin dall’inizio il favore di molte realtà LGBT, che si sono sentite in esso rispecchiate e felicemente rappresentate.

La contagiosità del ritornello-tormentone ha contribuito poi a renderlo una specie di inno all’amore libero, che in questa nuova versione tutta in italiano si arricchisce anche nelle strofe di concetti affascinanti quali il “pan-amore“, neologismo coniato dall’autore per indicare la propensione a provare un sentimento profondo per ogni espressione naturale del pianeta.

Il nuovo singolo è pronto ora per il suo destino e le sue molteplici ignote destinazioni.

DESIDERANDO :

AUDIO: https://open.spotify.com/album/2hSkDLYhjBg3P8stbrQyE0

VIDEO: https://youtu.be/7ueSzt-MrY0

AleX Bevilacqua (aka AleX Writer), milanese, dopo il liceo classico inizia a occuparsi di musica contemporaneamente agli esami di Giurisprudenza, imparando a suonare la chitarra da autodidatta e componendo le sue prime canzoni. Si laurea in Legge. Dà vita, assieme a Davide Verazzani, al progetto Divins Clochards, un duo acustico che alterna proprie composizioni in italiano, molto vicine al pop e alla canzone d’autore, a cover di grandi artisti internazionali.

Terminata questa esperienza, approda all’attività di autore, specializzandosi in produzioni pop, variamente contaminato, con grande cura nei testi. L’amore per la parola scritta lo spinge a scrivere soggetti per il cinema, sceneggiature, format televisivi e a collaborare come battutista con comici vari tra i quali Gigi Rock di Zelig. Nel 2005 decide di pubblicare tutto il suo materiale poetico nella raccolta “Piega di coscienza irrivelata”, onorandosi della prefazione di Alda Merini. Verso la fine del 2006 esce nelle librerie il suo primo romanzo “Intanto, l’anima”, per il quale è previsto un adattamento teatrale. L’opera ​riscuote un certo successo sul web, diventando oggetto di un apposito concorso dal titolo VOTA IL PREMIER sul quotidiano online Affari Italiani, con il quale inizia a una collaborazione come commentatore sociale e di costume.

Esordisce come cantautore nel 2009 con il mini-album “My dark songwriting”. Dopo il romanzo scritto a quattro mani “Seta e acciaio” (2011), il nuovo lavoro “Minoritauro” è nelle librerie dall’estate del 2014 e viene presentato al MEI (Meeting delle Etichette Indipendenti) a fine settembre. Prosegue nel frattempo la sua attività di autore per altri artisti e di cantautore con l’album “Visioni d’insieme” (prodotto con Lele Battista, 2012) e gli EP “Le monadi” (2014) – contenente il featuring con Giulio Casale “Blancnoir” – e “Ai margini” (2016). Iscritto alla SIAE nelle sezioni Musica, DOR e OLAF, è socio onorario dell’Unione Nazionale degli Scrittori e Artisti. A fine 2019 pubblica il singolo “La sindrome del divano”, brano electro-pop.

Nel 2021 dà vita al progetto AleX Writer, con il quale l’autore diventa l’artista titolare dei singoli in uscita, ​in italiano o in lingua straniera, di volta in volta interpretati da cantanti professionisti madrelingua (o quasi). Apre la strada “Tinder is the night”, seguito da “The bar”. “Desiderando è il terzo capitolo della serie.

AleX Writer :

https://open.spotify.com/artist/1huYEfSen8xMNKg0uJ3inH



https://www.youtube.com/channel/UCUAi103KXipNN3sVXDKcq9w



http://www.instagram.com/alexwriter.official