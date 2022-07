“Dentro questo universo” è il nuovo singolo di Modna

Dal 1° luglio 2022 è disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming digitale “Dentro questo universo” (Purple Mix Studio), il nuovo singolo di Modna.

“Dentro questo universo” è un brano che racconta la normalità e la scoperta di nuove emozioni anche nelle piccole cose. Se ti capita di sentirti solo in mezzo ad un blackout appena torna la luce apprezzi di più ciò che ami e che ti circonda, la voglia di stare insieme in un parco, in una pizzeria, in un teatro o allo stadio, ci fa sentire protetti e non in pericolo.

Il brano è stato scritto da Mauro Tummolo e Andrea Sandri che ha curato anche la parte musicale, mentre la produzione è stata affidata a Chris Lapolla.

“A volte il buio fa bene per poter poi ritrovare quella luce smarrita.”Modna

Il videoclip di “Dentro questo universo” è stato diretto da Alfonso Venafro e racconta di un viaggio sulla Potenza-Melfi, terra natia di Modna, dove nello scorrere delle immagini si intravedono giochi intensi di luci con panorama in vista cui la luce del sole la fa da padrone. Il bello dell’universo non deve mancare mai nelle nostro vite.

Biografia

Mauro Tummolo, in arte MODNA, è un artista che colpisce per il suo carattere forte e deciso. Il suo incontro con la musica avviene all’età di otto anni. Nel 2010 MODNA è vincitore del programma ‘STASERA È LA TUA SERA’ condotto da Max Giusti su Rai Uno. Nel 2017, assieme alla sua Band, è ospite in Piazza al Capodanno di Venosa (PZ) in concomitanza con quello di Maratea trasmesso su Rai 1. Nel 2017 viene pubblicato il brano ”DIFFERENZE”. Nel 2018 è tra i semifinalisti del ”CESKO SLOVENSKO MA TALENT” andato in onda su Joy TV tra Bratislava e Praga. Nello stesso anno, è la volta del brano “VOLEVO SOLO DIRTI”, con cui al Contest “Promuovi la tua Musica” viene premiato tra i primi 3. “FLY” è un altro singolo presente nella discografia di MODNA scritto da Andrea Amati, come anche ‘’Un’altra storia” (Sonny Music), scritto da Massimo Tornese. Con Dany Tee, nell’estate del 2018 esce il singolo “I LOVE YOUR LIFE” (Smilax Publishing) impreziosito dalla voce della piccola Chiara Tummolo, nipote di Mauro.

La sua attività live conta abbastanza presenze sia in Italia che all’estero dove negli ultimi anni ci sono state collaborazioni e open act con artisti come: Marco Carta, Maria Nazionale, The Kolors, Neri Per Caso, Maldestro Erica Mou e musicisti dei (Modà) e di (Baglioni) (Nek). Nell’Agosto del 2020 è tra i finalisti del PREMIO ”Palco D’autore” a SALERNO. Le sue attuali collaborazioni sono con l’autore Andrea Sandri e con il producer Walter Babbini. Nel mese di febbraio 2022, il brano di MODNA, dal titolo “Ti porterò a Parigi”, uscito il 31 dicembre 2021 si è aggiudicato il terzo posto al PREMIO ARTE D’AMORE a Verona. A marzo 2022 esce il nuovo album “La mia seconda pelle”, anticipato dal singolo radiofonico “Fino al limite. È tra i finalisti del ‘’PREMIO APULIA VOICE’’ ed è attualmente in tour con la band ‘’PLAYLIST ITALIA’’

