Denise King and the Elio Coppola Trio all’Arena Spartacus Festival di Santa Maria Capua Vetere (CE) – 13 luglio 2026

Nello splendido scenario dell’anfiteatro campano di Santa Maria Capua Vetere Denise King porta sul palco una voce intensa, raffinata e coinvolgente.

L’artista americana, proveniente da Philadelphia, è capace di esprimere con naturalezza i linguaggi del jazz, del soul, del rhythm & blues e del gospel. La sua performance si annuncia ricca di energia, emozione e autentica tradizione afroamericana.

Denise King sarà accompagnata dall’Elio Coppola Trio, formazione di riferimento del jazz contemporaneo composta da musicisti di grande esperienza e riconosciuto talento. Accanto a Elio Coppola alla batteria, si esibiranno Antonio Napolitano al contrabbasso e Daniele Cordisco alla chitarra.

Il pubblico sarà accompagnato in un viaggio musicale tra swing, eleganza e grandi sonorità. Il dialogo tra voce e strumenti darà vita a un equilibrio perfetto tra groove, lirismo e improvvisazione.

Video del brano Besame Mucho

Cenni biografici

Influenzata da giganti della musica come Sarah Vaughan, Nancy Wilson, Frank Sinatra e Aretha Franklin, Denise King ha sviluppato uno stile personale che unisce la profondità del jazz alle sfumature dell’R&B, del blues e del gospel.

Nata e cresciuta a Philadelphia, in Pennsylvania, si avvicina al jazz e al rhythm & blues all’età di dodici anni.

Dotata di grande energia, carisma e senso dello swing, Denise King interpreta ogni brano con autenticità e intensità emotiva, incarnando pienamente lo spirito della tradizione jazzistica.

Nel corso degli anni ha condiviso il palco con artisti e leggende del jazz quali Lex Humphries, Ted Curson, Arthur Harper, i Brecker Brothers, Cecil Payne, Cecil McBee, Sid Simmons, Christian McBride, Jerry Weldon e Bootsie Barnes.

Queste esperienze hanno contribuito a plasmare il suo linguaggio musicale e la sua visione artistica.

Informazioni:

Località: Spartacus Arena, Anfiteatro Campano di S. Maria Capua Vetere

Data e orari: 13 luglio 2026 – Ingresso a partire dalle ore 20 – Inizio Concerti Ore 21.30

Biglietteria Circuito GO2

Info Line:

3923070500 – 08231965152 – 08231831093

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