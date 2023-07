Demon Alichino’s Calling è il nuovo video di Taff

Attivo da molti anni in gruppi della scena underground italiana, Taff presenta il nuovo singolo del suo progetto solista, intitolato Demon Alichino’s Calling, che uscirà su etichetta Rocketman Records. Il brano è una prima anticipazione di Guilt, il prossimo EP di Taff che vedrà la luce a settembre, ed è una traccia che rappresenta perfettamente il mix di influenze del progetto: dark wave di fine anni ‘70 miscelata a elementi di EBM.

Il testo è una rappresentazione immaginaria del rapporto conflittuale tra l’individuo e le storture imposte dalla società, rappresentata dal demone dantesco Alichino. I pattern di batteria da cui partono tutte le composizioni di Taff si intrecciano con un cantato dal sapore esoterico e al sax di Gabriellino, agitatore di scene dai primi anni 2000 con progetti, band e DJ set tra i più disparati (The Phonograph, The Nerd Follia, salvaLAscena, Lil Gabri e ora DiscoPianobar).

TAFF, moniker di Stefano Perfetto, è un drum-tronic solo project sperimentale nato nel 2020, in cui si fondono sonorità dark wave ed elementi di EBM. Per la composizione dei propri pezzi TAFF si affida esclusivamente a batterie acustiche ed elettroniche, creando beat e pattern per la costruzione dell’impalcatura sonora. Le linee di batteria elettronica vengono poi inviate a synth analogici (Roland SE e MOOG) e digitali per creare le melodie. La sperimentazione compositiva basata solo sullo sviluppo timbrico rende il progetto minimal e ansioso all’ascolto. L’album d’esordio autoprodotto del 2021, Beat-Pocalypse, ha un buon ritorno di critica e pone le basi per il nuovo lavoro di TAFF, l’EP Guilt, che uscirà a settembre 2023, anticipato dal singolo Demon Alichino’s Calling in uscita a giugno dello stesso anno.