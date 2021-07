Demiurgo – è uscito “Holographic Ghost Stories”

Demiurgo annuncia la pubblicazione del nuovo album “Holographic Ghost Stories”, disponibile su tutti i servizi musicali e le piattaforme di streaming dall’11 Giugno 2021 per fornire una nuova esperienza di ascolto in musica elettronica.

L’album è un viaggio musicale in un tetro mondo cyberpunk dove i confini tra umano e artificiale, memoria e immaginazione, vita e morte, tecnologia e fede sono sfocati e in costante trasformazione. Le 12 tracce sono un concentrato di stili elettronici, IDM/glitch con schemi dubstep e suoni synth retrowave.

Le composizioni di Demiurgo evitano l’eccessiva ripetizione e l’adozione dei più comuni canoni di genere. In ciascun brano troviamo idee originali, cambi di misura, strutture inusuali, evoluzioni armoniche complesse sempre restando su linee melodiche semplici senza mai sfociare nella sperimentazione. L’uso di suoni acidi, di sovrapposizioni poli-ritmiche, metriche ternarie, e l’uso creativo del rumore sono altri tratti stilistici distintivi.

La principale ispirazione viene dai classici della musica elettronica come Jarre e Vangelis, dal rock progressivo elettronico come Mike Oldfield o Ratatat, dalla musiche dei videogiochi vintage e dalle colonne sonore dei film horror anni 80 come i Goblin o Carpenter. Ci sono anche forti richiami a stili elettronici più contemporanei come The Glitch Mob, Amon Tobin, Röyksopp, Paul Hartnoll, Trentemøller.

Demiurgo è un progetto di musica elettronica iniziato nel 1997 da Paolo Di Pierdomenico, che ha rilasciato due album con Luca Galli e alcuni EP durante i primi anni 2000. È oggi diventato un progetto solista che Paolo Di Pierdomenico ha rilanciato nel 2020 durante i mesi di lockdown.

“Holographic Ghost Stories” è il primo album distribuito a livello globale, come un vero e proprio nuovo esordio sottolineato da un rinnovato stile visuale e da nuove scelte nel sound design e nella strumentazione.

Tracklist:

I. Holographic Ghost Stories

II. Overwritten Identities

III. Symbiotic

IV. Lifecycles

V. Here Ends the Year of Empty Cities

VI. Temple of the Algorithm

VII. Recompile Human Feelings

VIII. Epiphany (feat. Frankie&RikiAbi)

IX. After-Lifecycles

X. A Replicant’s Dream

XI. You Still Appear

XII. Ghost Hacking Chronicles

Nome artista:

Demiurgo

Titolo dell’Album:

Holographic Ghost Stories

Genere:

Electronic (sottogeneri: IDM, Glitch, Retrowave)

Artwork:

Luca Tranfaglia

Label:

autoproduzione

web links:

Facebook: https://www.facebook.com/DemiurgoProject

Twitter: https://twitter.com/DemiurgoMusic

Instagram: https://www.instagram.com/demiurgo_it/