Dely De Marzo presenta La Terrazza, un viaggio nella routine del lavoratore medio

Giuseppe Dely De Marzo (classe 77), è un artista di strada e cantautore pugliese.

Dal 1998, in veste di artista del fuoco, con il suo spettacolo “Dely De Marzo Fire Show”, gira le diverse piazze d’Italia, partecipando ad eventi di interesse nazionale. Tra queste citiamo “Tolfarte” a Tolfa (RM), “Oktuderfest” a Todi (PG), “Fellini 100” a Rimini per i festeggiamenti del centenario di Federico Fellini. Collabora con Agenzie di eventi che operano in tutta italia, scuole circensi e compagnie di spettacolo e danza internazionali come la Resextensa Dance Company di Elisa Barrucchieri.

Nel 2015 pubblica il suo album d’esordio, “Uomo” per Goodfellas srl, anticipato con l’uscita del videoclip di “E mi porti in paradiso”.

Nel 2016 esce il videoclip di “Non voglio andare al mare”, tratto dall’omonimo album.

Nel 2018 esce il videoclip del singolo “Capitolo 18”.

Nell’Ottobre 2020 esce il videoclip del nuovo singolo dal titolo “La Terrazza” (testi: De Marzo/De Caro musiche: De Marzo)

Il videoclip “La Terrazza”, diretto dallo stesso Dely, è un viaggio nella routine del lavoratore medio che alle 05:00 di ogni mattina è pronto ad affrontare la tempesta. Il bisbiglio irriverente di “quel folletto nel cassetto che produce i sogni, mentre tu dormi”. Il dimenarsi, ogni giorno, tra le “foche” ed i “leoni”, le “cozze” ed i “provoloni”. Il desiderio di affacciarsi da una terrazza e decidere di riprendere in mano la propria vita per non tornare più, dritti verso la personale felicità, finanche il talento di tenere duro e tornare a casa da vincitore, lasciandosi tutto alle spalle fino al prossimo urlo assordante della sveglia. Chiari sono i riferimenti nel video, come ad esempio, la citazione alla tabaccaia di Amarcord di Federico Fellini, a Fight Club di David Fincher, con le apparizioni quasi impercettibili dall’autore nei ritornelli, fino ai richiami a Bojack Horsemann, Rick Sanchez e Clancy Gilory di Midnight Gospel.

ASCOLTA LA TERRAZZA

https://bit.ly/35xomJe

GUARDA IL VIDEO

https://youtu.be/WmdzXyFVZME

CONTATTI

Sito: www.delydemarzo.com

Pagina Facebook singolo: www.facebook.com/laterrazzadelydemarzo