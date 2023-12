DEIRA: “Tramillecose” è il nuovo singolo

Fuori da venerdì 8 dicembre 2023 TRAMILLECOSE il nuovo singolo di Erica Meneguzzo in arte DEIRA, la cantautrice vicentina, che si era fatta conoscere al suo esordio come IononsonoeriKa. Ritorna con un nuovo brano, questa volta ci fa conoscere un nuovo lato, dalle note intime ed invernali ma allo stesso tempo dai toni caldi e avvolgenti. È un brano leggero, spensierato, è una canzone felice, ma allo stesso tempo dalle connotazioni un po’ nostalgiche come l’autrice vicentina sa unire. Il brano è stato prodotto da Alex Marton, Damiano Ferrari e Luca Stefani.

“È notte, fuori fa freddo, nevica, ti continui a girare e rigirare nel letto ma non riesci a dormire. Allora prendi la chitarra e ti siedi sulla scrivania e guardi fuori dalla finestra. Non c’è anima viva, solo tu e i tuoi pensieri, solo una pallida e sfocata luce di un lampione che illumina la neve sull’asfalto. Sei innamorato. Vorresti gridarlo a tutti, vorresti dirglielo, ma non riesci; è come se avessi delle parole incastrate, “incastrate tra i denti”, che non riesci a far uscire dalla bocca. Sono emozioni confuse, leggere, spensierate e felici. Due persone che si amano ma non riescono a dirselo… Tra la frenesia della quotidianità, pensieri, tra le tante cose che passano nella testa, TRA MILLE COSE da fare, c’è una persona che è al centro dei tuoi pensieri; questo ti fa stare bene, ti porta in un un ambiente confortevole e caldo che ti fa sentire a casa. Una dichiarazione d’amore in musica, una canzone che ti culla dolcemente come l’acqua calma di un lago. Qualcosa di leggero, di spensierato, di colorato, anche se vogliamo un po’ giocoso. Tramillecose l’accessorio “must have” da avere nell’armadio per affrontare questo inverno… e tutte le stagioni.”

Foto di Eva Zattra

Grafica di Genny Boscardin

DEIRA, all’anagrafe Erica Meneguzzo, classe 1999, è una cantautrice vicentina.

“Impasto emozioni, mangio carbo, vomito melodie.”

“Costante di vita lividi di gioia.”

“Campionessa olimpica in vasche di ricordi a stile libero”.

La scrittura è il suo cavallo di battaglia: le piace accostare immagini e sensazioni contrastanti, e questo viene da una personalità molto sensibile e riflessiva, minuziosa osservatrice del mondo che la circonda. Caratterizzante della musica e della personalità di DEIRA è anche l’autoironia, che la aiuta a superare i momenti difficili. Fin da piccola scrive e compone in inglese, la musica per lei è un’esigenza di espressione. Nel 2020 durante il lockdown inizia a scrivere i suoi primi brani in italiano e capisce che vuole fare della sua passione anche la sua professione. Nel 2021 comincia a condividere la sua arte ad un pubblico iniziando a fare degli opening act a Damien McFly ed Elisa Bonomo. Successivamente nel 2022 porta in giro i suoi spettacoli e cerca di portare la sua musica in più realtà possibili iscrivendosi a concorsi e partecipando a festival, per citare alcune tappe importanti del suo percorso artistico:

Nel giugno del 2022 suona al Noise Wave Festival di Piacenza.

A novembre 2022 il suo singolo “ Lividi di Gioia” viene scelto come soundtrack nella serie tv “The Kardashians”.

viene scelto come soundtrack nella serie tv Nel 2023 partecipa al concorso nazionale “I visionatici” potendo così suonare in semifinale al Barrio’s Live di Milano e arrivando in finale al Largo Venue di Roma.

A ottobre 2023 è stata scelta come uno dei dieci progetti di Glocal Sound, unica rappresentante della regione Veneto. Lo showcase si è tenuto presso l’Off topic di Torino, all’interno della rassegna Reset Festival, dove i dieci artisti si sono potuti esibire.

Lo stile di DEIRA non è incasellabile in un genere definito: alcune sonorità sono più delicate sul versante indie pop, ed altre dall’espressione più marcata dal carattere urban, dance elettronico che si fondono rendendo lo stile di DEIRA magnetico e riconoscibile.

