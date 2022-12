Deep Town Diva: fuori il video di Snake Bite

Tratto dall’EP d’esordio Royal Flush pubblicato il 4 novembre 2022, Snake Bite è il nuovo singolo dei Deep Town Diva, accompagnato da un video ufficiale diretto da Patrizia Cogliati. All’interno della “scala reale” (royal flush, appunto) dell’EP, si tratta sicuramente di una delle canzoni più spinte e aggressive, col piglio maggiormente heavy metal e a tratti thrash.

Rabbia, dolore, bisogno di riscattarsi e voglia di cambiare le cose sono tutti temi trattati in Snake Bite; è un brano introspettivo in cui viene raccontato il punto di vista di una persona intrappolata in una relazione tossica e abusiva, che come il morso di un serpente la avvelena fino al momento in cui si rende conto che non può più continuare così. La canzone cerca di descrivere il tipo di dolore che una persona subisce -ma che è invisibile il più delle volte, e dal quale è difficile uscire se non con una forte presa di coscienza e una grande forza di volontà.