Deep Purple all’Este Music Festival il 17 luglio 2026

I Deep Purple live all’Este Music Festival

Un altro grande nome dell’hard rock mondiale arriva all’Este Music Festival: il 17 luglio 2026 (ore 21.30) sarà la volta dei leggendari Deep Purple!

In un’estate che si preannuncia infuocata dal punto di vista musicale, il festival firmato da DuePunti Eventi, in collaborazione con il Comune di Este e con il patrocinio della Provincia di Padova, conferma il proprio ruolo di punto di riferimento per la musica internazionale.

Sul palco si alterneranno star mondiali e icone italiane, come Claudio Baglioni (5 luglio) e i Savatage (28 luglio, una delle due uniche date italiane).

Deep Purple: la storia continua

L’Italia è da sempre una delle mete preferite dei Deep Purple, guidati dall’inconfondibile voce di Ian Gillan.

Considerati tra i pionieri dell’heavy metal e tra le band hard rock più influenti di tutti i tempi, i Deep Purple calcano i palchi di tutto il mondo da oltre mezzo secolo.

Il loro debutto ufficiale risale al 1968 con Shades of Deep Purple, album d’esordio trainato dal celebre singolo Hush.

Dopo l’uscita del chitarrista Steve Morse nel 2022, la band ha accolto il talentuoso Simon McBride, che ha portato nuova energia accanto ai leggendari Ian Gillan, Roger Glover, Ian Paice e Don Airey.

Con rinnovata vitalità, i Deep Purple tornano in tour, pronti a infiammare il pubblico e a dimostrare che la storia dell’hard rock è più viva che mai — e porta ancora il loro nome.

Video del brano Lazy Sod

Informazioni utili

Deep Purple at Este Music Festival

Inizio concerti: ore 21.30

️Prevendite disponibili su Ticketone e Vivaticket dalle ore 12.00 del 6 novembre

https://estemusicfestival.it/evento/deep-purple/

Tutte le info su: www.estemusicfestival.it

Biglietti

Poltronissima Platinum €120 + diritti di prevendita

€120 + diritti di prevendita Poltronissima Gold €95 + diritti di prevendita

€95 + diritti di prevendita Poltronissima Gold Laterale €95 + diritti di prevendita

€95 + diritti di prevendita Poltronissima €78 + diritti di prevendita

€78 + diritti di prevendita Poltronissima Laterale €78 + diritti di prevendita

€78 + diritti di prevendita Poltrona €69 + diritti di prevendita

€69 + diritti di prevendita Poltrona Laterale €60 + diritti di prevendita

Pacchetto VIP – €188

Vivi la leggenda del rock con il Pacchetto VIP dedicato al concerto dei Deep Purple!

Un’esperienza esclusiva per chi vuole essere protagonista di una serata indimenticabile: comfort, accoglienza premium e tutta la potenza del rock più iconico di sempre.

Il Pacchetto VIP include:

Biglietto in Poltronissima Platinum

Drink di benvenuto

Ingresso prioritario dedicato

Omaggio enogastronomico del territorio

del territorio Pass commemorativo dell’evento

Un modo unico per vivere da vicino la magia dei Deep Purple: suoni leggendari, emozioni autentiche e l’energia inconfondibile del rock dal vivo!