Dayna Stephens feat Domenico Sanna Dario Deidda Francesco Ciniglio il 19 giugno al Civico 103 di Aversa (CE)

Mercoledì 19 giugno al Civico 103 di Aversa in piazzetta Lucarelli 16, art gallery civ 103 e il Live Tones Napoli ETS presentano sul palco un quartetto d’eccezione che dà inizio al suo tour ad Aversa proseguendo poi per la spettacolare rassegna estiva dell’AlexanderPlatz a Roma al Colosseo.

Dayna Stephens feat Domenico Sanna Dario Deidda Francesco Ciniglio

Dayna Stephens sax tenore

Domenico Sanna piano

Dario Deidda basso

Francesco Ciniglio batteria

⏰️Ingresso ore 21,00 inizio concerto ore 22,00 consigliata la prenotazione

☎️Info e prenotazione al n 3393637267

Fin dal suo debutto nel 2007, con The Timeless Now (CTA), Dayna Stephens e’ emerso come uno dei sassofonisti e compositori piu’ importanti della sua generazione. Stephens ha collaborato e collabora con musicisti del calibro di Brad Mehldau, Taylor Eigsti, Muhal Richard Abrams, Kenny Barron e tantissimi altri. E’ al suo 6° album da leader con delle band stellari come Bill Stewart, Walter Smith III, Gerard Clayton

In questa occasione del tour italiano è accompagnato da tre musicisti più che unici nel loro genere.

Domenico Sanna, considerato tra i più raffinati ed eleganti pianisti di jazz che abbiamo in Italia. Ha collaborato con nomi importantissimi del Jazz come Steve Grossman, Dave Liebman, Peter Bernstein, Bill Stewart, Mat Penman, Rick Margitza, Joe Sanders Jeff Ballard, e in Italia Maurizio Giammarco, Stefano di Battista, Gege Telesforo per citarne solo alcuni e inciso piu di 50 album, in uscita per Fresh Sound Records il suo nuovo album in trio con Ameen Saleem e Greg Hutchinson.

Dario Deidda, musicista dalla grande forza comunicativa, considerato il “miglior bassista jazz italiano” dal 2010 ad oggi da “Jazz It”. Lui ama definirsi un artista a 360gradi, ma il suo mondo musicale preferito è il jazz, di cui è profondo conoscitore. È’ il bassista del trio e quintetto di Kurt Rosenwinkel e ha collaborato con Murk Turner, Jeff Ballard, Marcus Gilmour, Bobby Watson, George Garzone, Randy Brecker, Benny Golson, Michell Petrucciani.

Francesco Ciniglio, nato a Napoli, ha collaborato Winton Marsalis, Sheila Jordan, Cyrille Aimèe, Aaron Parks per menzionarne alcuni..Ha vissuto a NY per diversi anni, dal 2010 si forma con Gregory Hutchinson e successivamente ha ricevuto una borsa a Juliard School Artist Diploma. Francesco ha due album da leader per Fresh Sound New Talent con Aaron Parks e Joe Sanders e “The Locomotive Suite”.

Il quartetto sarà dinamico in un insieme di esecuzioni originali di tutti i membri del gruppo, improvvisazioni momentanee e alcuni Jazz standards ri-arrangiati.