DAVIDE SARACINO: “IL MARE ADDOSSO” è il singolo d’esordio del giovane cantante leccese

Il brano reggaeton-pop pubblicato per Tyrus Records, racconta la leggerezza di un’estate vissuta fra giovani amori e notti spensierate.

«Il mondo quest’anno è stato vittima di una pandemia che ci ha privati di sentimenti come la spensieratezza e la serenità. Ecco perché con la mia canzone voglio comunicare la speranza e la gioia del poter vivere, anche quest’anno, l’estate. L’estate con le sue gioie, i suoi amori, le sue giornate indimenticabili e il mare» – dichiara il giovane cantautore leccese, alle prese col suo primo singolo.

La canzone che omaggia la stagione estiva con un sound reggaeton-pop fresco e frizzante, è stata scritta da Stefano Paviani e Nicola Messadaglia.

Radio date: 30 luglio 2020

Etichetta: Tyrus Records

BIO

Davide Saracino è un ragazzo leccese di vent’anni, con la passione per la musica. Studia flauto traverso da quando ha dieci anni e canto da poco più di un anno. Il suo passato non è dei più facili: nel 2017 è protagonista di un incidente stradale che costa la vita a suo padre e lo fa entrare in coma. Fortunatamente, dopo una dura lotta, Davide riesce a svegliarsi e a superare questa tragedia. Grazie alla caparbietà e alla forza che lo contraddistinguono, il giovane cantante riesce a trasformare una sfortuna in un motivo di rivalsa, decide così di dedicare tutto se stesso alla musica. A luglio 2020 pubblica il suo singolo d’esordio “Il mare addosso”, per Tyrus Records.

Contatti e social

