Davide Mori presenta i Singoli “Colazione” & “Situazioni”

Davide Mori è un cantautore classe ’97, nato in un paesino della provincia di Rovigo, che si tiene compagnia con la chitarra e le parole fin da quando aveva 11 anni. Nel 2022 una quarantena causata dal covid che dura un mese gli dà il coraggio di avviare seriamente il suo progetto musicale e così esce il suo primo singolo, prodotto interamente a casa, “Colazione”. Nello stesso anno arriva il secondo singolo “Situazioni”, registrato nello studio “Studio2” di Padova. Entrambi i brani seguono l’intento generale di raccontare la sensazione di disagio e gli ambigui retroscena della mente durante i momenti più ordinari della giornata e della vita di una persona.

Raccontare, dare parola al non detto, è ciò che maggiormente interessa al cantautore. Il progetto è solista ma le canzoni suonano come una band. Strano? No! È tutto merito della tecnologia! Davide Mori l’ha sfruttata per inserire nelle proprie canzoni tutti gli strumenti presenti nei generi che ama: il prog rock, il metal, il cantautorato e la canzone italiane.

Attualmente sta lavorando ad altre canzoni per dar vita nel 2023 a un EP.

