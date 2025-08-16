Davide Lo Surdo: il chitarrista più veloce di tutti i tempi

Davide Lo Surdo ha recentemente pubblicato l’album “27″, un lavoro che mette in luce le sue straordinarie capacità tecniche e artistiche alla chitarra.

Con questo progetto, l’artista inaugura un nuovo capitolo della sua carriera, confermandosi come un innovatore e un talento unico nella storia della musica.

Il suo nome è entrato negli annali grazie a un primato riconosciuto dalla rivista Rolling Stone, che lo ha proclamato “il chitarrista più veloce della storia” per il record di 129 note al secondo.

Di recente, Lo Surdo è stato celebrato anche in Danimarca con un’onorificenza di grande prestigio: una statua in bronzo eretta in suo onore nella città di Aarhus, un tributo riservato a pochissimi musicisti ancora in vita.

Anche in Italia il suo talento è stato riconosciuto: ai Premi di Sanremo a Venezia ha ricevuto il premio nella categoria dei chitarristi più veloci.

Brano di repertorio

Oltre che alla velocità Davide nei suoi brani da un saggio delle sue notevoli abilità compositive che spaziano dal rock al funk nel solco della migliore tradizione musicale anni ’70 dei riconosciuti maestri Jimmy Page, Jeff Beck, Jimi Hendrix.

Ascolta il brano:

Truth

Cenni biografici

A 11 anni tiene il suo primo concerto.

tiene il suo primo concerto. A 13 anni debutta al prestigioso Auditorium Parco della Musica di Roma.

debutta al prestigioso Auditorium Parco della Musica di Roma. 2014 – Condivide il palco con Steve Vai alla Stazione Birra, impressionandolo con la sua tecnica.

– Condivide il palco con Steve Vai alla Stazione Birra, impressionandolo con la sua tecnica. 2016 – Realizza un tour da record in Italia: otto concerti in sette giorni.

– Realizza un tour da record in Italia: otto concerti in sette giorni. 2018 – Debutta a livello internazionale in Svizzera e, una settimana dopo, si esibisce al leggendario Castello di Dublino a Londra.

– Debutta a livello internazionale in Svizzera e, una settimana dopo, si esibisce al leggendario Castello di Dublino a Londra. 2018-2019 – Porta il suo talento in Messico e negli Stati Uniti, suonando al NAMM Show di Los Angeles e al mitico Whisky a Go Go di Hollywood.

– Porta il suo talento in Messico e negli Stati Uniti, suonando al NAMM Show di Los Angeles e al mitico Whisky a Go Go di Hollywood. 2020 – Conquista il pubblico indiano al festival Kshitij.

– Conquista il pubblico indiano al festival Kshitij. 20 novembre 2021 – Partecipa al Rolling Stone Music & Run di San Paolo per il 15° anniversario della rivista in Brasile.

– Partecipa al Rolling Stone Music & Run di San Paolo per il 15° anniversario della rivista in Brasile. Nello stesso anno, la rivista GuitarraMX lo proclama ufficialmente il chitarrista più veloce della storia e gli dedica la copertina.

Nel corso della sua carriera, Davide Lo Surdo ha condiviso il palco con giganti della musica come Jeff Loomis, Steve Vai, Mike Stern, Angel Vivaldi, Joel Hoekstra, Doogie White, Mark Boals ed Edu Falaschi, consolidando il suo posto nell’Olimpo eterno della chitarra.