DAVE GISLER TRIO With JAIMIE BRANCH & DAVID MURRAY | See You Out There

See You Out There by DAVE GISLER TRIO with Jaimie Branch and David Murray

See You Out There

Intakt Records

2022



Guarda ancora oltreoceano la progettualità del. Questo per dire che il nuovo album in studiovede a fianco della formazione elvetica (solita line-up con la chitarra elettrica del leader, il contrabbasso die la batteria di) non uno, ma ben due pesi massimi statunitensi: la battagliera trombettista(già special guest del precedentedi un paio d’anni fa) e il veterano, ma sempre incontenibile, sassofonista

Che la coppia non faccia da semplice specchio per le allodole lo si capisce sin dall’iniziale ripresa del cavallo di battaglia Rabbits On The Run (qui ribattezzato Bastards On The Run). Uno schiaffo free-rock che lascia il livido e che mostra nella sua ipercinetica e concitata esecuzione una sconvolgente intesa tra i musicisti. In Can You Hear Me? la tromba sinuosa e acutissima di Branch stempera il greve e rumoristico gioco della sei corde di Gisler, mentre il frastagliato fondale percussivo di Friedli si placa nel finale per lasciar spazio ad un frenetico e picchiettante assolo di Bossard.

Dopo la straniante e atmosferica title track (ricca di effetti e diafane serpentine di tromba) il disco procede con il polimofirsmo estetico di Vision (blues ballad moderna che all’improvviso muta passo per tessere un refrain chiassoso e convulso) e le contorsioni ritmico-armoniche della breve Get It Done. Nella successiva Medical Emergency le corrosive tonalità granulari e dissonanti della sei corde di Gisler si mescolano al viscerale pathos blues lanciato in orbita da Murray e Branch mentre in What Goes Up (altro ripescaggio dal vecchio repertorio, come la finale e blueseggiante Better Don’t Fuck With A Drunken Sailor) il quintetto si destreggia in un sostenuto e tellurico jazz-rock di chiara impronta Downtown.

Viceversa, dalle criptiche e cupe architetture ambient di High As A Kite (in cui la tromba irradia affascinanti echi hasselliani) si transita ai caustici tempi dispari e ai contrappunti di Get A Döner, cornice ideale per spiritati botta e risposta tra Branch e Gisler. Spesso il suono sghembo, spurio e ruvido di quest’ultimo (perno, insieme a Bossard, anche dei Pilgrim di Christoph Irniger) incrocia la lezione di fantasisti originali quali Terrie Ex, David Torn (responsabile del missaggio dell’album), Nels Cline, Sonny Sharrock e Robert Quine. Se per costoro avete un debole allora “See You Out There” è proprio il genere di disco che fa per voi.

Voto: 7/10

Genere: Avant Jazz / Free / Impro Rock

Musicisti:

Dave Gisler – guitar

Raffaele Bossard- double bass

Lionel Friedli – drums

Jaimie Branch – trumpet

David Murray – tenor sax

Tracklist:

01. Bastards On The Run

02. Can You Hear Me?

03. See You Out There

04. The Vision

05. Get It Done

06. Medical Emergency e

07. What Goes Up …

08. High As A Kite

09. Get A Döner

10. Better Don’t Fuck With A Drunken Sailor

