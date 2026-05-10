Dario Sansone e Francesco Di Bella in concerto al Teatro Bolivar (NA) il 14 luglio

Un incontro ravvicinato tra due delle voci più poetiche della scena napoletana, Dario Sansone e Francesco Di Bella, con il loro spettacolo “Canzoni alla mano live”.

Canzoni recitate solo con chitarra e voce, spogliate di tutto, “alla mano”. Un viaggio musicale in cui Francesco e Dario, attraverso brani storici e nuove scritture, tra aneddoti e un bicchiere di vino, porteranno il pubblico dentro il loro mondo.

L’evento nasce dal desiderio di raccontarsi e di condividere l’esperienza della scrittura.

Infatti saranno sul palco insieme a loro: Verrone, Spina e Faderica, alcuni dei partecipanti ai laboratori di songwriting, che i cantautori hanno tenuto nel corso degli anni.

«Sarà un evento speciale. Non ci limiteremo a suonare le nostre canzoni in una veste diversa, ancora più intima, come se fossero appena nate, ma racconteremo anche gli episodi e le emozioni che ne hanno accompagnato la creazione», spiegano i due cantautori. «Condivideremo il palco intrecciando le nostre voci e le nostre storie».

Video del brano “Uno vicino a n’ato”

Dario Sansone

Dario Sansone è un artista poliedrico: musicista, disegnatore e regista. È il leader dei Foja, con cui ha pubblicato sei album e realizzato tournée internazionali, firmando anche un evento storico: il primo concerto di una rock band al Teatro di San Carlo nel 2016.

Dal 2005 ha illustrato 14 albi del fumetto Lazarus Ledd. Nel cinema d’animazione ha lavorato a film come L’Arte della Felicità, Yaya e Lennie – The Walking Liberty e Gatta Cenerentola, ottenendo importanti riconoscimenti tra cui David di Donatello e Nastro d’Argento.

Ha collaborato con artisti internazionali e contribuito alle colonne sonore delle serie Gomorra e Mare Fuori. Nel 2024 ha composto le musiche del film Criature di Cécile Allegra.

Attualmente è al lavoro su Santo Sud, progetto che unisce musica, teatro e illustrazione e che comprende anche il libro Santo Sud – A Poetry Sketchbook, pubblicato da Comicon Edizioni.

Francesco Di Bella

Francesco Di Bella fonda la sua prima band alla fine degli anni ’80 insieme ad alcuni futuri membri dei 24 Grana. Durante gli anni ’90 il gruppo partecipa a numerosi contest fino all’incontro con il produttore Claudio De Cristofaro, che li porterà a firmare con l’etichetta napoletana Sintesi 3000/La Canzonetta Record.

Parallelamente, dal 2006 Di Bella avvia anche un percorso personale fuori dai 24 Grana. Collabora con Marina Rei e incontra Daniele Silvestri, che diventerà suo produttore artistico in diversi progetti. Collabora inoltre con Almamegretta e 99 Posse, oltre a numerosi altri artisti.

Di Bella lascia i 24 Grana nel 2013 per la carriera da solista. Nel 2016 pubblica, preceduto dal singolo Tre Nummariell’ vincitore del Premio Lunezia, il suo primo album di inediti: Nuova Gianturco.

Nel 2018 arriva ‘O Diavolo, lavoro che contiene brani come Scinne Ambress, Stella Nera, Rivelazione, Il Giardino Nascosto, Rub-a-Dub Style, Canzone ’e Carcerate, Sulo Pe’ Te e Notte Senza Luna.

Informazioni sull’evento

Data: giovedì 14 maggio, alle ore 21:00,

Località: Teatro Bolivar – via Bartolomeo Caracciolo, 30 – Napoli.

Prevendita biglietti: sulla piattaforma ETES