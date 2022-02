DARIO CAVALIERE “Non riesco a liberarmi” è il nuovo singolo dalle sonorità pop sul loop dell’amore

Sonorità pop accompagnano la nuova uscita del cantante campano

in radio dall’11 febbraio

Un ricordo intrappolato come un loop eterno d’amore tiene in vita un amore appassito già da tempo, ma ancora difficile da accettare. È questo il senso del nuovo brano del cantante, originario di Caserta, che attraverso una melodia pop racconta lo stato di perenne desiderio tipico di ogni innamorato.

Radio date: 11 febbraio 2022

Etichetta: Orangle Srl

Social

INSTAGRAM https://www.instagram.com/__dariocavaliere__/

Contatti

www.oranglerecords.com

www.laltoparlante.it

BIO

La sua carriera inizia nel 2007 come frontman di una nota rock band emergente “Dreamway Tales” ed esperienze sia nell’underground che a livello nazionale. In quegli anni la band è protagonista di aperture ai concerti di “Sonohra” e “Finley”, ed ha partecipato ad un’esibizione sul palco insieme ai “Lost” in occasione di un loro concerto. A settembre 2014 vince il Festival Nazionale dei Giovani Talenti, presso La casa della musica a Napoli, con la vincita di tre premi: partecipazione alle selezioni della semifinale del festival di Castrocaro, partecipazione al Festival di Avezzano, e partecipazione alle selezioni del festival di Sanremo 2016. Nel 2021 partecipa al contest “Promuovi la tua musica”, organizzato da Antonio Vandoni, posizionandosi al terzo posto per la tappa Napoli al teatro Summarte. Il 12 Novembre 2021 esce il videoclip ufficiale di “Incubo (divora tutto)” girato da Salvatore Iuliano che segna l’inizio del progetto con Alfonso D’agostino, che diventa coautore, produttore, manager e direttore artistico in collaborazione con l’etichetta Orangle Records di Milano.