Daniele Silvestri – concerto gratuito ad Accadia Blues Festival (FG) il 31 luglio

Sarà Daniele Silvestri il protagonista della serata inaugurale dell’Accadia Blues Festival, in programma a Piazza Matteotti e nel suggestivo Rione Fossi.

Il cantautore romano porterà sul palco tutta l’energia e il calore della musica dal vivo, regalando al pubblico uno spettacolo intenso e coinvolgente. I suoi trascinanti assoli, uniti alle atmosfere ironiche, poetiche e profonde che caratterizzano le sue canzoni, daranno il via all’edizione 2026 del festival.

A fare da cornice sarà il magnifico borgo di Accadia, con il fascino senza tempo del Rione Fossi, scenario ideale per uno degli appuntamenti culturali più attesi dell’estate pugliese.

Con oltre trent’anni di carriera, Daniele Silvestri è tra i più autorevoli interpreti della canzone d’autore italiana. I suoi testi, intelligenti, graffianti e capaci di alternare ironia e impegno civile, hanno conquistato pubblico e critica sin dagli esordi con brani come “L’uomo col megafono e Cohiba”.

La definitiva consacrazione è arrivata grazie alle partecipazioni al Festival di Sanremo, con canzoni diventate ormai dei classici, come Aria, Salirò e La paranza, che hanno consolidato uno stile originale, in cui la canzone d’autore si fonde con influenze funk, pop, ska e sonorità latine.

I concerti di Silvestri sono apprezzati per la loro straordinaria intensità emotiva: momenti di riflessione sui temi sociali si alternano a coinvolgenti ritmi che invitano il pubblico a cantare, ballare e condividere un’autentica esperienza di musica dal vivo.

Video del brano Sana e robusta Costituzione.

Programma completo di Accadia Blues Festival:

31 luglio

– ore 19:30 – Inaugurazione del Fossi Art Village con la mostra fotografica Accadia. I volti. La passione. La speranza.

– ore 21:30 – Daniele Silvestri in Canzoni a sdraio.

3 agosto – ore 21:30 – Roy Paci in Jazz.

4 agosto – ore 21:30 – Peppe ‘O Blues & Hell’s Cobra Hotel La Salle Band.

5 agosto – ore 21:30 – Martha High Blues Band.

6 agosto – ore 21:30 – Frida Bollani Magoni, Angelo Valori & Medit Voices.

7 agosto – ore 21:30 – Tributo agli Showmen – Ricordando James Senese, con Enzo Gragnaniello, Sabba e gli Incensurabili.

8 agosto – ore 21:30 – Mediterraneo in Blues, con Alia & Marzouk Mejiri e Vito Di Modugno.