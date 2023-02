DANIELE SEPE

Sepè Le Mokò

Encore Music

2022



, indimenticabile “Principe della Risata”, per tutti semplicemente, vive e vivrà per sempre non solo nel cuore di tutti i napoletani, ma nei cuori di tutti gli italiani che amano follemente la commedia e la comicità genuina e diretta. A omaggiare musicalmente questo autentico patrimonio artistico, nonché vero e proprio simbolo del Made In Italy, un estroso e poliedrico jazzista dall’inestimabile valore come(in questo CD alle prese con flauto, flauto basso, clarinetto, fagotto e sax tenore) che, con la sua nuova creatura discografica intitolata, lo “evoca” e lo ringrazia attraverso dodici brani appartenenti ad alcuni dei film più famosi dell’immenso attore partenopeo. Al fianco di Sepe, un nutrito parterre di talentuosi musicisti del calibro di(flauto dolce),(fagotto),(tromba),(trombone),(trombone),(chitarra),(pianoforte e Fender Rhodes),(basso e contrabbasso),(batteria),(batteria),(percussioni) e(percussioni). Gli Onorevoli () è (ri)visitato in modo spassoso, in chiave twist, un arrangiamento che inneggia al buon umore, che mette l’argento vivo addosso. Il mood di Totò, Peppino e i Fuorilegge () è particolarmente accattivante. Qui lo swing regna sovrano, anche perché questa versione del brano, soprattutto per sonorità e linguaggio, è un ammiccante tributo alla tradizione jazzistica. L’eloquio (al sax tenore) di Daniele Sepe è sinuoso, pregno di verace e ricca musicalità e ulteriormente impreziosito di inebrianti intercalari bluesy. Il discorso improvvisativo di Mario Nappi è fluido, spigliato, conciso ma estremamente efficace.

L’arrangiamento a fortissime tinte reggae de La Banda degli Onesti (Alessandro Cicognini) calamita l’attenzione e conquista all’istante, una versione solare, una sorta di raffinato divertissement che, soprattutto ritmicamente, è assai godibile. “Sepè Le Mokò” è un album in cui Daniele Sepe (napoletano come Totò), artista noto per la sua fervida e illuminante creatività, coadiuvato dai suoi formidabili compagni di viaggio, dà vita a un tributo «totoista» che esprime gioia, ironia e puro divertimento in note, attraverso un’esplosione di colori (ri)marcata da una fascinosa policromia stilistica e da una sorprendente naturalezza nel variare da uno stilema musicale all’altro che fanno la differenza. Totò vive! È ancora presente in mezzo a noi grazie a Daniele Sepe e ai suoi brillanti musicisti.

Genere: Jazz / Latin Jazz

Musicisti:

Daniele Sepe, flute, bass flute, clarinet, bassoon and tenor sax

Alessandro De Carolis, sweet flute

Antonello Capone, bassoon

Riccardo Pittau, trumpet

Alessandro Tedesco, trombone

Roberto Schiano, trombone

Franco Giacoia, guitar

Mario Nappi, piano and Fender Rhodes

Davide Costagliola, bass and double bass

Paolo Forlini, drums

Claudio Marino, drums

Lello Di Fenza, percussion

Antonello Iannotta, percussion

Tracklist:

01. Totò e Peppino Divisi a Berlino

02. Letto a Tre Piazze (Cha Cha Mambo)

03. Totò Sexy

04. Audace Colpo dei Soliti Ignoti

05. Gli Onorevoli

06. Risate di Gioia (Due Tromboni in Frack)

07. Totò, Peppino e i Fuorilegge

08. Totò Diabolicus

09. La Banda degli Onesti

10. Totò, Peppino e… La Dolce Vita

11. Letto a Tre Piazze

12. Veleno

