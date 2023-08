DANIELE SEPE

Poema 15

Encore Music

2023



Un estasiante caleidoscopio di suoni, colori, ritmi e suggestioni, intriso di spiritualità, che immerge l’ascoltatore in un immaginifico viaggio volto a scoprire le bellezze culturali del mondo.è la nuova creatura discografica dell’ardimentoso e vulcanico polistrumentista e compositore, accompagnato in questo album da ben ventisette formidabili compagni d’avventura:(voce),(voce),(voce e chitarra),(voce),(voce),(voce – cori),(voce – cori),(voce – cori),(voce – cori),(voce – cori e percussioni),(quena),(bandoneon),(charango, cuatro e mandolino),(chitarra),(chitarra),(chitarra),(chitarra),(organo Hammond),(synth e Fender Rhodes),(pianoforte e Fender Rhodes),(basso e contrabbasso),(basso),(contrabbasso),(percussioni),(batteria) e(batteria). La tracklist consta di dieci brani autografati da diversi autori. L’atmosfera di Sueño con Serpientes () è magnetica. L’interpretazione di Emilia Zamuner, a tratti velatamente teatrale, è ispirata, calorosa, adornata da un timbro ammantante e impreziosita da un raffinato tappeto armonico-ritmico. Canzone per Jara (Paolo Romano – Daniele Sepe) è un accorato urlo alla ricerca della tanto agognata libertà, enfatizzato da un ritmo accattivante. In Italia Bella Mostrati Gentile (Tradizionale – Daniele Sepe) brilla l’anima folk di Daniele Sepe. L’eloquio di Peter De Girolamo (al synth) è vertiginoso, ornato da tensive virate nell’out playing. “Poema 15” rappresenta il manifesto dell’inclusione culturale e sociale espresso in parole e note, narrato e descritto attraverso una veracità comunicativa che colpisce profondamente. Il tutto speziato con colorazioni talvolta ancestrali, nuance evocative e, al tempo stesso, con sonorità moderne. Un esplosivo mix, dunque, che sintetizza brillantemente la fascinosa e prorompente personalità artistica di Daniele Sepe.

Genere: World Music / Latin Jazz

Musicisti:

Emilia Zamuner, voice

Ginevra Di Marco, voice

Sandro Yoyeux, voice and guitar

Paolo Romano “Shaone”, voice

Enzo Gragnaniello, voice

Rubina Della Pietra, voice

Cristian Vollaro, voice

Antonio Valentino, voice

Marcello Squillante, voice

Antonello Iannotta, voice and percussion

Daniele Sepe, quena, sweet flute, flute, bass flute, soprano sax, alto sax, tenor sax,

Facundo Quënse, quena

Daniele Di Bonaventura, bandoneon

Vincenzo Racioppi, charango, cuatro and mandolin

Francesco Scelzo, guitar

Roman Gomez, guitar

Franco Giacoia, guitar

Alessandro Morlando, guitar

Peppe Cozzolino, Hammond organ

Peter De Girolamo, synth and Fender Rhodes

Piero De Asmundis, piano and Fender Rhodes

Massimo Moriconi, bass and double bass

Massimo Cecchetti, bass

Aldo Vigorito, double bass

Robertinho Bastos, percussion

Massimo Del Pezzo, drums

Daniele Chiantese, drums

Tracklist:

01. Poema 15 (Intro)

02. El Aparecido

03. Sueño con Serpientes

04. Confians

05. Piedra Y Camino

06. Poema 15

07. Lamento Borincano

08. Canzone per Jara

09. Alfonsina y El Mar

10. Italia Bella Mostrati Gentile

Link:

Daniele Sepe

Encore Music