Daniele Meneghin pubblica il video di “Margherita e le stelle”, un omaggio a Margherita Hack

Dopo l’anteprima su Sky TG24 è ora disponibile su YouTube il videoclip ufficiale di “Margherita e le stelle”, brano di Daniele Meneghin estratto dall’album “Gesto atletico”. A dieci anni dalla scomparsa di Margherita Hack, il cantautore veneto omaggia la nota astrofisica con un video che esplora il legame indissolubile tra la vita e il cielo stellato sopra di noi.

“Questo è un omaggio reverenziale a una persona che continuo ad ammirare anche dopo 10 anni dalla sua scomparsa (il 29 giugno sono trascorsi 10 anni esatti) dalla quale ho imparato tanto pur non conoscendola personalmente. È una persona intellettualmente affascinante, come Piero Angela.”

Testo e musica: Daniele MeneghinProduzione artistica e arrangiamenti: Paolo IafeliceChitarre: Osvaldo Di DioBasso: Andrea VitiProduzione Dameteca & Adesiva DiscograficaCredit videoRegia: Alessandro CracoliciExecutive producer: Luca Sanini3D artist e VFX: Daniel Cartosio, Daniele SansoneStoryboard: Anna PojeroProduced by: Kangaroo Studios



Daniele Meneghin è nato a Conegliano il 16 gennaio 1977. Inizia lo studio del pianoforte in giovane età per poi dedicarsi alla chitarra. Coltiva la passione per la musica e decide di voler fare i dischi. Suona in alcune formazioni esplorando vari generi musicali, partecipando a festival e premi musicali per poi incidere il primo disco da solista nel 2003. Il disco si intitola “Prove d’autore”, ispirandosi all’usanza degli incisori che prima di decidere la colorazione finale della lastra fanno alcune prove e le firmano appunto come “prova d’autore”. Nel 2004 l’incontro con Gilberto Martellieri musicista che ha collaborato con nomi del calibro di Fabrizio De Andrè, Francesco De Gregori, Roberto Vecchioni, che arrangerà il secondo lavoro discografico intitolato “Bertoldo si confessa ridendo” 2009. Con questo disco inizia la collaborazione con Osvaldo Di Dio, noto chitarrista che suona con Franco Battiato, Eros Ramazzotti, Cristiano De Andrè. Di questo album vengono girati anche due video “Aamerica” e “Son qua”.

Nel 2014 entra di nuovo in studio e affiancato dalla stessa formazione di musicisti dà vita al terzo album “Il Prossimo”. In questo album viene dato molto spazio alla musica suonata con la presenza di percussioni, quartetto d’archi, fisarmoniche, contrabbasso, fiati. Viene realizzato anche il video della canzone “Ponti di legna” girato a Venezia. Viene realizzato anche il video di “Me gusta cuando callas” canzone presente nel disco come gost track. Omaggio al grande poeta Pablo Neruda.

Nel 2016 entra di nuovo in studio con Osvaldo Di Dio e realizza con il prezioso supporto di Paolo Iafelice il nuovo album “Animali, uomini & Occasioni”. A dicembre 2018 viene pubblicato il video “Mariposas”, la versione spagnola del brano “Farfalle”. Nel 2020 escono i singoli “Siamo uomo” e “Ti vedo perplesso”, che anticipano l’uscita del nuovo album “Gesto Atletico”. Nel 2021 esce il singolo “Probabilmente” il cui video ha effetti di realtà aumentata. Nel 2022 esce il quarto singolo dell’album dal titolo “Il tuo sorriso di mattina”.

