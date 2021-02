“Friend Zone”, un lavoro lineare dalla scrittura immediata per un album d’esordio solido e diretto.

Daniele Lanave, giovane cantautore pugliese, esce per On the set/Believe digital con nove brani squisitamente modern-pop dalle sonorità tipicamente elettroniche.

Il disco apre con Stanco della Gente e la sua partitura d’archi che ci trasporta in un mondo synthpop dai toni decisi. La disillusione per chi cerca di farci male ci costringe a tirare fuori la voglia di urlare basta ed andare avanti con una forza che non sapevamo di avere. Si prosegue poi con Giulia e Bionda due ottimi brani dalle influenze tipicamente electro e i testi funzionali ed essenziali. Da segnalare c’è sicuramente Macaco dove Daniele ci racconta un’era digitatale votata ai social in cui l’uomo, senza più identità, vive delle nevrosi che nascono dalla tecnologia e grazie alle quali si scorda della propria umanità. Funzionano anche Sabato Mattina e Ciao due tracce puramente contemporary-pop e Soltanto per Stanotte dove, un amore sbagliato e ritrovato porta inevitabilmente a nuove scelte inopportune che si consumano ancora una volta in una sola notte reggaeton. Per concludere “Friend Zone” è un ottimo primo lavoro. Bravo Daniele.

Il video diretto da Marco D’andragora, (DAMSTUDIO), è stato girato c/o Hivestudio (Bisceglie).

