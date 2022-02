Daniele Faraotti: il nuovo singolo parla di Radioattività

Eccolo il nuovo singolo di Daniele Faraotti che troviamo in rete: si intitola “RadioMagia” e di nuovo ritroviamo le volute psichedeliche di un rock futuristico ampiamente ancorato agli anni ’70 e senza ignorare una codifica decisamente attuale. Brano che ricalca le scene di una tragedia fin troppo dimenticata legata alle scoperte della radioattività e ai prodotti radioattivi immessi sul mercato negli anni ’20. Siamo nel New Jersey, siamo in una fabbrica di orologi. Saranno le giovani donne, in un mondo dove le quote rosa dentro le fabbriche erano decisamente inesistenti, a pagare con la morte nel mestiere di inserire il radio nei quadranti degli orologi.

Un brano distopico, finalmente in italiano così come prometterà per il disco in arrivo dal titolo “Phara pop Vol.1” pronto per l’autunno con una doppia release in vinile

L’ospite è il pessimismo cronico che caratterizza la nostra epoca a molti livelli. È bene sottrarsi dalla sua influenza, riprendere in mano la nostra vita e riferire sempre; ciò che siamo, ciò che facciamo. Anche senza Dio – eventualmente gli dei. Sono tanti, hanno i loro problemi, e una capacità d’immedesimazione più grande (D. Faraotti)

In rete il video ufficiale, animazione grafica a firma dello stesso Faraotti che rivela di aver tanto pescato dal cinema d’autore internazionale per le citazioni che sta a noi rintracciare.