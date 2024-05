Daniela Mastrandrea: “Sette note per Nico” a quattro mani con Cristina Cavalli

Sette note per Nico è la nuova composizione per pianoforte a quattro mani di Daniela Mastrandrea disponibile dal 20 maggio 2024 su tutte le principali piattaforme di streaming e download.

Il brano è un omaggio musicale a una bimba di nome Nico che, proprio nel giorno dell’uscita, compie tre anni. Decisamente controcorrente, l’idea è di nonno Uccio.

Per realizzarlo Daniela ha giocato con le note: ha preso le vocali delle parole sette, note e Nico e le ha trasformate in re-re-do-re-mi-do, note che compongono la linea melodica del brano; a renderlo ancora più accattivante, la scrittura a quattro mani, che ben s’accorda con lo spirito giocoso di questo brano.

Impreziosisce il tutto Cristina Cavalli, eccellente pianista e didatta, con un’intensa attività concertistica all’attivo. Quando Daniela le ha illustrato il progetto, Cristina ha accettato senza neanche pensarci due volte.

«Questo lavoro, nato un po’ per caso e un po’ per gioco, mi ha divertita tantissimo». Così ci racconta Daniela Mastrandrea sulla genesi di questo nuovo singolo, e prosegue: «Tutto ciò che è ruotato intorno al progetto – parlare con Uccio, incontrare Cristina, la gioia di poter festeggiare Nico con un regalo decisamente fuori dal comune – non ha fatto altro che scrivere sul mio pentagramma dei ricordi ben più di sette note di pura gioia».

La registrazione di Sette note per Nico è avvenuta in presa diretta presso la sede di ACLAMI di Milano.

Il nuovo lavoro di Daniela Mastrandrea è disponibile su tutte le piattaforme digitali al link https://lnkfi.re/settenotepernico

Biografia

A sette anni comincia lo studio del pianoforte e a nove compone i suoi primi pezzi. Si diploma in pianoforte affiancando gli studi di composizione.

Si esibisce in numerosi festival e rassegne musicali come Piano City Milano, Festival Argojazz, Time Zones, Fasano Musica, Bari In Jazz, Experimenta e altri.

È vincitrice di diversi concorsi internazionali di composizione, premi e contest musicali tra i quali Web Talent V.I.T.A. di Believe Digital, Fondazione Estro musicale, Premio Argojazz, Digital Contest Kleisma, L’artista che non c’era e altri.

Tra le sue composizioni premiate: Indesiderabile Tenerezza, Luci e Ombre, La Besana e Mondi Paralleli, ospite su Radio Classica, recensito da La Gazzetta del Mezzogiorno, il Corriere del Mezzogiorno, il Nuovo Quotidiano di Puglia, MAT2020, SOund36 e classificatosi tra le migliori proposte del 2020.

Ha all’attivo circa duecento composizioni pubblicate tra album e singoli: dal duo all’orchestra, dal jazz alla classica.