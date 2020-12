“DANCING WITH THE BIG BANG” E’ IL NUOVO SINGOLO DI ILLOGIC TRIO

ESCE SULLE PIATTAFORME DIGITALI

“DANCING WITH THE BIG BANG”

IL NUOVO SINGOLO DI ILLOGIC TRIO

Dal laboratorio di sperimentazione permanente di Illogic trio, è in arrivo sui canali digitali Dancing With the Big Bang, secondo singolo che anticipa l’album Illogic3, che uscirà all’inizio del 2021.

Questo nuovo lavoro della band salernitana – composta da Lucio D’Amato (pianoforte), Gabriele Pagliano (contrabbasso) e Ugo Rodolico (batteria) – porta alla luce il percorso artistico del gruppo, iniziato nel 2014, con l’album Start.

Il nuovo lavoro racconta in musica il loro viaggio di esplorazione all’interno di strutture ritmiche articolate che si contrappongono a temi scarni e semplici: il risultato è un jazz progressivo carico di una energia esplosiva che vuole rappresentare il caos mutevole in cui ognuno di noi vive.

Caos ed energia che sono rappresentati chiaramente nel titolo del singolo in uscita: Dancing with the Big Bang.

“L’idea di questo brano è venuta da Ugo, il filosofo del trio”, racconta Lucio D’Amato.

“Dancing with the Big Bang rappresenta la condizione in cui ognuno di noi si trova, specialmente in questo particolare momento storico: oggi che il sistema della nostra vita quotidiana è stato completamente sovvertito, oggi che tutti siamo all’interno in uno schema che è letteralmente esploso, siamo costretti a inventarci un movimento organizzato, una danza appunto, qualcosa che possa dare un senso a un mondo che in un lampo è diventato tutta un’altra cosa.”

Con Dancing with the Big Bang, la sperimentazione costante di Illogic Trio ci porta in un mondo “illogico”, in cui improvvisazione e contaminazione generano un sound sorprendente e destabilizzante che affonda le sue radici nell’esperienza quotidiana e nella nostra contemporaneità.

Spotify: https://open.spotify.com/album/4U7UQggc5DNnXbAZqy1tRt

Bandcamp: https://illogictrio.bandcamp.com/track/dancing-with-the-big-bang

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=eDlD40WoAI8&ab_channel=IllogicTrio-Topic

Apple Music: https://music.apple.com/it/album/dancing-with-big-bang-single/1540553774

Deezer: https://www.deezer.com/us/album/186158062

Biografia

Illogic trio è una band salernitana nata nel 2011 e costituita da Lucio D’Amato al pianoforte, Gabriele Pagliano al contrabbasso e Ugo Rodolico alla batteria.

In questi anni, Illogic trio ha saputo farsi notare per la sua originalità nell’approccio al classico piano trio e ha raccolto molteplici riconiscimenti, tra cui Primo premio “Miletti Great Album Tribute Awards”; Primo premio “Barga Jazz Contest”. Primo premio “Fara Jazz Contest”.

Da ricordare il loro open act del Robert Glasper Experiment nel 2014.

https://www.instagram.com/illogictrio/