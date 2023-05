“Dance to the ground” è il nuovo singolo di Anna Soares, in uscita per LGR – Lost Generation Records (e in distribuzione Believe) venerdì 28 aprile 2023.

Sempre più aliena a quel che il pubblico si aspetta da lei, la cantautrice e producer regala ritmi tribali e limbici in una danza dedicata alla madre terra: farsi trascinare fino al suo centro, dalla potenza creatrice e dal suono, attraverso un cambiamento stilistico che tocca in modo inequivocabile una certa melodic techno tutta al femminile. Cosa aspettarsi lo stabilirà il movimento ritmico dei nostri corpi in ascolto.

Scopri il brano su Spotify: https://spoti.fi/3LyIj8O

Prod/Recording/Lyrics/Concept – Anna Soares

Mix – Fabio Fraschini (PlayRec)

Mastering – Luca Fareri

Cover art – Michele Travagli

Produzione esecutiva – Matteo Gagliardi per LGR – Lost Generation Records

BIO:

Anna Soares è una cantautrice e producer.

Dopo aver collaborato con diversi artisti da diverse parti del mondo elabora un nuovo genere sonoro che ruota attorno all’erotismo estremo, reinterpretando gli schemi canonici dell’elettronica. Il suo primo album “Sacred Erotic” miscela sonorità dark con testi che evocano la sacralità dell’universo sessuale, un percorso proseguito dal secondo album Dionysus, un capitolo ancor più sperimentale. Il background stilistico attinge da artisti quali i Massive Attack, Lulu Rouge e Burial, in una miscela mai uguale a se stessa, nella quale l’estetica kinky racconta scenari visivi, oltre che sensoriali. Attualmente è impegnata nella creazione di video divulgativi, podcast e speech dal vivo sulla sex positivity nei quali si affianca a scrittori, psicoterapeuti, coach ed educatori sessuali per portare alla luce tematiche che rappresentano ancora dei tabù.

https://www.instagram.com/annasoaresart/