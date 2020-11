Damo Cox – è uscito il nuovo singolo “Took a Bite”

Con una passione impenitente per il pool di musica house e tech house il DJ produttore e curatore dell’etichetta discografica australiana Damo Cox ha creato in se stesso un vero esperto del suono.

Come residente sulle soleggiate coste di Gold Coast, nel Queensland(Australia), Damo ha consegnato la sua musica direttamente dallo studio ai festival e ai club tra cui Elsewhere Surfers Paradise, mentre offre ai devoti elettronici un assaggio della musica house all’avanguardia su Sorta Kinda Music, l’etichetta possiede con la collega del settore musicale Sarah Wilkinson.

L’anno scorso ha visto l’aggiunta di due singoli da festa di Damo Cox entrambi pubblicati su Sorta kinda Music. “Trends and Friends” ha conquistato il numero 86 della classifica ARIA Club, mentre “Summer Sun” ha raggiunto il numero 31 del Digital DJ Pool. Il 2020 ha dato il benvenuto a “My Mind” con Sarah Wilkinson, salendo direttamente al numero 77 della ARIA Club Chart e ottenendo già un numero impressionante di stream su Spotify.

Provocando vibrazioni minacciose e pronte per i festival dallo studio, l’uscita originale di Damo Cox ha portato a luoghi impressionanti nell’iconico festival australiano Splendor In The Grass nel 2019, insieme a Wongo e Dena Amy, mentre la sua residenza al Rattlesnake Coolangatta lo ha visto supportare artisti del calibro di Wongo e Spenda C. Il 2019 ha visto anche Damo reclamare un posto come ospite nel progetto di legge Bondstock, al Broadwater Parklands del Queensland insieme agli eroi locali LDRU e Torren Foot.

Quando Damo Cox non sta proponendo un incredibile lancio di dischi in alcuni dei club, eventi e festival più apprezzati del paese, sta conquistando le onde radio su Radio Metro ogni domenica pomeriggio, mettendo in mostra il meglio dalle sue piste da ballo alla Sorta Kinda Music.

Il futuro non troppo lontano vede l’uscita di nuova musica da Damo Cox che si farà sentire attraverso le suole di quei veri e nuovi appassionati di musica house.

Il nuovo singolo di Damo Cox si chiama “Took a Bite”:

Link streaming Spotify:

https://open.spotify.com/album/5uLcEBQjJWckL26utuHRie

web links:

https://www.facebook.com/djdamocox/

https://www.damocox.com/

https://twitter.com/damo_cox

https://www.instagram.com/damocox/