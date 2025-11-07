Damien McFly – nuovo album del cantautore padovano“For Those Who Care”

Damien McFly pubblica il nuovo album For Those Who Care

È uscito For Those Who Care, il nuovo album di Damien McFly, cantautore tra le voci più riconoscibili del nuovo folk-pop italiano.

Il disco è anticipato dal singolo “Years and Years”, disponibile su tutte le piattaforme digitali, un brano che racconta l’importanza di prendersi cura di ciò che davvero conta: le persone, le passioni, la vita di ogni giorno.

For Those Who Care è il terzo album dell’artista e rappresenta la sintesi del suo percorso umano e musicale.

Undici tracce che spaziano tra folk, rock e ballad intime, attraversando temi come la speranza, la paura del cambiamento e la gratitudine per dieci anni vissuti interamente nella musica, con la consapevolezza di poter costruire una vita su ciò che si ama fare.

“Ho realizzato questo disco per chi sente il bisogno di prendersi a cuore le cose,» spiega Damien McFly. «per chi dedica tempo e attenzione agli altri, alla natura, all’amore o alla propria passione. Per chi si preoccupa di diffondere la pace, indipendentemente da dove vengano o dalla bandiera che portano, di aiutare qualcuno che non hanno mai incontrato”

Date dei concerti in Italia

A partire da dicembre 2025, Damien McFly sarà impegnato in un tour europeo che toccherà anche l’Italia.

Prime date confermate:

21/12 – Bjorn, Rossano Veneto

– Bjorn, Rossano Veneto 28/12 – Piazza Brugnoli, Asolo

– Piazza Brugnoli, Asolo 17/01 – Mattorosso, Montebelluna

Calendario completo in aggiornamento

Ufficio stampa: Alessandra Placidi – alessandraplacidi@gmail.com – Tel: 3471581185.

Biografia

Con oltre 500 concerti in 15 Paesi, Damien McFly si è affermato come una delle voci più originali del panorama folk-pop italiano contemporaneo.

Dal debutto con Parallel Mirrors (2015), ha calcato palchi internazionali come SXSW (USA), Canadian Music Week e BBC Carfest, ricevendo riconoscimenti al John Lennon Songwriting Contest di New York.

Negli ultimi anni ha collaborato con artisti come Cesare Cremonini e Nek.

Con For Those Who Care, Damien McFly firma un ritorno maturo e ispirato, sospeso tra folk, indie e rock d’autore.