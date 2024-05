Damien McFly dal 3 maggio il nuovo singolo “superlovers” e il nuovo tour europeo

DAMIEN MCFLY

Il nuovo singolo SUPERLOVERS disponibile in radio e su tutte le piattaforme dal 3 maggio

É disponibile da venerdì 3 maggio “superlovers” (Jambotree Music) il nuovo singolo del cantautore padovano Damien McFly. Dal 2 maggio l’artista riprenderà il tour europeo che toccherà Francia, Uk e Polonia oltre alle date italiane.

https://open.spotify.com/album/5FUHdqZ6U0KlSas6WtMRSe?si=-J8pTqUSRQuVZjpz_znBtQ

“superlovers” come racconta l’artista: “offre un messaggio di speranza e di fiducia nell’abilità delle relazioni forti di resistere alle prove del tempo e delle circostanze. I rapporti oggi vengono vissuti spesso in modo frenetico e superficiale, partendo da aspettative assenti e da una disillusione di fondo. Il brano vuole portare alla luce l’intima voglia di riscattare se stessi e di riprendere fiducia nel buttarsi in una relazione che possa essere davvero autentica”.

Dal 2 maggio Damien McFly sarà in tour in Europa. Queste le prime date del tour in costante aggiornamento:

02-05-BAR L’INTENABLE-HAGUENAU-FR

03-05-UNION B BRASSERIE-MALAUNAY-FR

08-05-LES DES RAISONNABLES-AMIENS-FR

11-05-SCHNAKELOCH-ROSHEIM-FR

17-05-BAR AL CASTELLO-ASOLO-IT

24-05-ONE ELEVEN-PRESTWICK-UK

25-05-T BAR-AYR-UK

26-05-GHILLIE DHU-AYR-UK

07-06-CAMPO DEI GIRASOLI-PADOVA-IT

13-06-NAMASCÈ-MILANO-IT

22-06-BIRRARIA AI GIARDINI-CITTADELLA-IT

BIOGRAFIA

Damien McFly è un cantautore padovano che con la sua voce graffiante, le melodie senza tempo del Folk e il sound dell’Indie moderno, continua a conquistare il pubblico dopo aver suonato più di 700 concerti in 15 stati.

Il tour del suo primo album “Parallel Mirrors” (2015) lo porta in tutta Europa, UK, USA e Canada, dove partecipa a festival come SXSW,Canadian Music Week, BBC Carfest, International Richmond Film Festival e Home Festival.

“I Can’t Reply” , New Start” e il nuovo singolo “Leap” (2018) vengono acclamati da prestigiose testate (MTV new Generation, Rolling Stone, ContactMusic, Gigslutz), mentre Damien viene intervistato anche da Rai Radio 1 e BBC Scotland. Sempre nello stesso anno vince il Grand Prize nella categoria Folk del John Lennon Songwriting Contest di New York con il brano “Mesmerised” e l’honorable Mention nell’International Songwriting Competition e all’interno dell’Unsigned Only Music competition di Nashville con “I can’t Reply”.

Il 29 Giugno esce il singolo “On Our Own” in anteprima su Billboard Italia, mentre nel 2021 “Underneath my skin” viene recensito dal blog inglese Clashmusic.com

Nel frattempo il nuovo singolo “No Connection” viene inserito in rotazione nella New Zone su MTV MUSIC Italia.

Tra il 2021 e 2022 assieme ad Alessandro De Crescenzo, arrangia i brani “Chimica” e Psyco” di Cesare Cremonini, produce l’album “50-30” di Nek co-scrivendo i singoli La Teoria del Caos e Money Honey.

Nel 2022 Damien partecipa al SXSW ad Austin (TX) e dopo due tour europei esce il nuovo album “Frames” che conta già più di 800k streaming tra le diverse piattaforme.

A novembre 2023 esce il singolo Who you are.

Il 2023 segna i 10 anni di carriera dell’artista, che ha all’attivo più di 13 milioni di streaming tra le varie piattaforme.

Il brano è il secondo singolo di un album la cui uscita è prevista entro fine anno.

Attualmente Damien sta collaborando, assieme ad Alessandro De Crescenzo, con Cesare Cremonini.

