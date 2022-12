“Damelo duro” è il nuovo singolo dei Dead Cells Corporation feat. Pablo Suzuki

Siamo uno splendido TRIO (due ragazzi e una ragazza) e cerchiamo COMPAGNIA per passare insieme veri momenti di pura TRASGRESSIONE in tutta serenità e tranquillità in ambiente adeguatamente attrezzato per le occasioni, riservato, climatizzato e tranquillo con posto auto e SENZA PORTINERIA.

DAMELO DURO è il nuovo singolo dei Dead Cells Corporation ft. Pablo Suzuki

https://open.spotify.com/album/3KWySCMqxIM521RDFljpes?si=-iVqh0HeSw2Xa4kpXw0flw

BIO:

DC CORP è nel tuo dispositivo e aspetta di ricevere i tuoi pensieri e le tue opinioni sui suoi prodotti. Il prodotto DC CORP è una sequela di segnali vendibili e consumabili per tutte le età. Puoi trovare il prodotto DC CORP in commercio con il nome di DEAD CELLS CORPORATION, per scoprire di più sul prodotto targato DC CORP non esitare a schiacciare su questo collegamento: https://bfan.link/make-music

https://www.instagram.com/deadcellscorporation/